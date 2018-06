¿Qué estrellas de la Juve cuestan menos que Cancelo?

El Valencia CF va a registrar en el libro de cuentas de la temporada 2017/18 un ingreso neto por encima de 31 millones de euros por la venta de João Cancelo a la Juventus de Turín. A la cantidad del traspaso debe restarse los 7,5 millones que quedaban por amortizarse hasta el 30 de junio de 2021, día que acababa el contrato del futbolista portugués con el club de Mestalla. Con el presupuesto cerca de cuadrarse y un balón de oxígeno considerable en lo referente al Fair Play Financiero y los costes de plantilla, la operación Cancelo concede tranquilidad y músculo a los blanquinegros a la hora de afrontar los fichajes necesarios en los próximos meses de julio y agosto. La dimensión de la venta del lateral se multiplica con un repaso al historial de transacciones de ambos clubes. João Cancelo es el quinto fichaje más caro de la historia de la Juventus, el tercer lateral más caro en el fútbol tras el inglés Kyle Walker (53 millones, City) y el francés Mendy (57, City) y el cuarto jugador por el que más dinero ha recibido el Valencia CF.

Hasta el fichaje de Gonzalo Higuaín en julio de 2016 por más de 90 'kilos' siempre se consideró a la Juventus un grande que acudía al mercado con moderación. Únicamente el 'Pipita', Buffon, Lilian Thuram y Pavel Nedved, que fue después Balón de Oro, les costaron más que los 40,4 millones que pagarán en tres plazos por Cancelo, por quien el Valencia abonó 15 al Benfica en mayo de 2015 tras una campaña cedido a las órdenes de Nuno. En los últimos tiempos ninguna de las compras sonadas de la vecchia signora sobrepasan directamente la cifra a la que el Valencia les ha 'forzado'. Ni la joven estrella argentina Paulo Dybala (32 más ocho en variables), ni Douglas Costa (40 más uno por objetivos), Bernardeschi (40 más un 10% de una venta futura hasta un máximo de 5 'kilos'), ni el mediocentro bosnio, deseado por el Barça, Pjanic (32 millones).

En la vertiente del Valencia, Cancelo se trata de la cuarta venta con el precio más alto de la historia tras las de Gaizka Mendieta, Nico Otamendi, por quien el Manchester City pagó 45 millones, y Mustafi. En el caso de Mendieta, cuando todavía circulaba la peseta en el verano de 2001, la Lazio se comprometió a pagar 7.500 millones de pesetas, unos 48,1 millones de euros según la conversión. Lo cierto es que tres años después el club italiano no había llegado a abonar 5.000 (31,5) y el Valencia aceptó por todo lo que quedaba por percibir la llegada de dos jugadores: Bernardo Corradi y Stéfano Fiore.

Ayer por la mañana João Cancelo se despidió del Valencia CF y su afición a través de una carta: «A todos los que formáis el Valencia Club de Fútbol os deseo lo mejor de este mundo. Pasé por momentos difíciles, pero también fueron esos momentos los que me han hecho crecer como futbolista y como persona. Quiero daros las gracias a todos, club, afición y a todas las personas que hicieron que esto fuera posible. Espero veros en lo más alto, porque vosotros lo merecéis, porque sois un club con mucha pasión y eso me lo hicieron sentir desde el primer momento.También quiero dedicar unas palabras a la afición del Valencia por todo lo que hacen por ese club, espero que continúen así, porque el club lo merece. Gracias a todos por los momentos pasados en Valencia y por todos los valores que me han dado ahí.Un abrazo fuerte».

1,2 millones rumbo a Portugal

Según informa la prensa lusa, el Valencia CF debe restar 1,2 de los 40,4 que se compromete a pagar por Cancelo la Juventus en concepto de derechos de formación. Un millón va a las arcas del Benfica y 200.000 euros para el Barreirense, modesto equipo donde el defensa de 24 años comenzó su carrera futbolística.