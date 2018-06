"Ya no temo a la muerte porque sé que ese día me reencontraré con mi hijo"

Santiago Cañizares, uno de los mejores porteros de la historia de España, concedió una entrevista al programa SuperDeportivo, de la radio argentina Villa Trinidad, en la que además de hablar de fútbol, lo hizo de su vida más personal.

"Santi nació extraordinariamente bien, pero con tres años y medio, como de la noche a la mañana, enfermó. Estuvimos 15 meses luchando. Desgraciadamente es un tipo de enfermedad que normalmente te suele ganar y así fue", relató el exguardameta valencianista.

'Cañete', padre de otros seis hijos, asegura que su mejor apoyo, además de una familia unida, es la fe: "Soy católico, creo en Dios y no creo que esto sea un castigo a nadie, sino que hay personas que por algún motivo Dios lo quiere a su lado muy pronto o quizá nos lo enviaron para darnos una lección importante", relató.

"Siempre había tenido respeto o miedo a la muerte, pero ya no hay nada a lo que tema en esta vida ni nada que me preocupe más que tratar de ser feliz. Ya no temo a la muerte porque sé que ese día me reencontraré con mi hijo", afirmó el exportero internacional en la entrevista. Lección de padre.