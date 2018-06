El tremendo ´enfado´ del Valencia CF con Bakkali

No tan importante como los fichajes, pero sí de muy importante se ha de calificar la operación salida en el Valencia CF. El club de Mestalla necesita vender futbolistas para cuadrar el presupuesto si bien el traspaso del portugués Joao Cancelo a la Juventus por 40,4 millones de euros le concede cierta tranquilidad. Eso sí, una cosa es tratar de equilibrar el presupuesto de la temporada que finaliza precisamente hoy sábado 30 de junio, y otra el control financiero, si bien, la venta o salida de jugadores en forma de cesión, también afectan.

En cualquier caso, lo cierto es que el Valencia CF tiene muy avanzada la venta del centrocampista Zakaria Bakkali al fútbol belga, pero la postura del propio futbolista está dificultando la operación. Según ha podido saber SUPER, el club de Mestalla y el Standard de Lieja tienen un acuerdo total desde la semana pasada que no se ha podido cerrar de manera definitiva porque ahora el futbolista está pidiendo más dinero al equipo belga.

Al respecto, no han trascendido las cifras de la operación, pero en cualquier caso, se trata de una venta. El club blanquinegro no quiere pronunciarse al respecto pero es más que probable que haya cierto disgusto con la postura de Bakkali, ya que el jugador ha tenido la oportunidad de demostrar su valía en el fútbol español durante tres temporadas y no lo ha hecho.

En ese sentido, no se puede quejar del trato que le ha dado el Valencia, ha estado dos temporadas en el primer equipo y en ellas solo ha jugado un partido completo, de Copa del Rey. Esta temporada ha estado cedido en el Deportivo y no ha sido titular indiscutible y solo llegó a completar dos partidos enteros. Sus tres temporadas en España se distinguen por sus continuos problemas musculares. Además, él es natural de Lieja, la ciudad donde juega el Standard, que es un equipo campeón de la copa belga y que va a jugar la previa de la Liga de Campeones.