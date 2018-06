El Valencia CF admite que tiene operaciones en marcha

El Valencia CF asume que cerrará el ejercicio 2017/18 con pérdidas. El club tiene avanzadas algunas operaciones en marcha, pero reconoce que es posible que no se produzca ningún movimiento en el mercado antes del próximo 30 de junio y, por tanto, no cumpla con los 45 millones presupuestados. La venta de Cancelo a la Juventus por 40,4 millones de euros, eso sí, ha sido fundamental para solventar buena parte de ese desajuste económico.

El club también ha ingresado dinero con las ventas de André Gomes -bonus-, Mathew Ryan, Fabián Orellana y Rafa Mir, así como el partido amistoso de Arabia Saudí. El Valencia, eso sí, entiende que la venta de Cancelo genera el espacio suficiente en el Fair Play Financiero para reforzar el equipo con plenas garantías. El presidente Anil Murthy, además, deslizó que no habrán fichajes "locos".

El objetivo del Valencia era vender por 45 'kilos', cuadrar el balance de sus cuentas y mantener intacta la salud financiera de cara al próximo ejercicio. Finalmente no se ha conseguido, pero el club lo asumía y está tranquilo. El Valencia cierra el ejercicio con pérdidas por tercer año consecutivo. El entidad de Mestalla cerró el ejercicio del año 2016/2017 en números rojos con pérdidas de 27 millones de euros. Una temporada antes, la 2015/2016, la cifra negativa fue de 31,4 millones.

El propio Mateu Alemany ya reconoció en rueda de prensa que no iba a vender por vender en esta primera recta del mercado y no le importaba llegar al 30 de junio con pérdidas en el anterior ejercicio. Estas eran sus palabras. "En cuanto a la cantidad fijada en los presupuestos, es más o menos esa de 45 millones porque depende del cierre de toda la exploración. El mercado está todavía en su inicio, estamos a mediados de mayo. No hay grandes movimientos. Ya ha habido alguna oferta que hemos rechazado por algún jugador. No se puede ser laxo con los pagos. La normativa es la que es. Es un tema de contabilidad y hay diferentes interpretaciones. Tengo experiencia en este mundo y creo que si vendes un jugador el 5 de julio corresponde a la temporada 2017/18. Estamos tranquilos y venderemos pero no por una fecha, solo si llegan ofertas interesantes. Este hecho no me preocupa, si hay que vender más tarde pues se hará y se buscará una solución".