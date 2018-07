Gameiro, objetivo 15 millones

Al tiempo que el presidente del Valencia CF, Anil Murthy, lanza un mensaje de optimismo, poder y paciencia sobre los fichajes, el club blanquinegro está en plena negociación con el Atlético de Madrid para incorporar a Kevin Gameiro, el delantero que ha pedido el entrenador Marcelino García Toral.

El acuerdo entre el Valencia y el actual futbolista rojiblanco es total, por ello ya hay conversaciones entre clubes. De hecho, el propio Gameiro le ha hecho saber al equipo madrileño que quiere jugar en el conjunto de Mestalla, y que por lo tanto, en la medida de lo posible, facilite su salida, aunque esto no significa lógicamente que el Atlético lo vaya a regalar. De momento las posturas entre clubes están distantes pero esta semana volverán los contactos porque se puede decir que ambos clubes están condenados a entenderse.

Cuando el presidente del Valencia CF dice que no ficharán a lo loco y que al contrario, lo harán con inteligencia, quiere decir que no se saldrán del precio que se ha marcado para cada futbolista, que una cosa es hacer un esfuerzo y otra pagar lo que no vale. Y es el caso de Gameiro, que una cosa es fichar el delantero que pide el entrenador para ser competitivo en el año del centenario, y otra pagar una cantidad muy alta por un futbolista que ya tiene 31 años. En las primeras conversaciones el conjunto colchonero ha pedido 25 millones de euros, de la misma manera que el Valencia se plantea no pasar de 15 millones de euros. Se podría decir que las posturas están lejanas pero todo hace indicar que poco a poco se limarán las diferencias.



Les conviene

Por una parte porque al Valencia comienza a acecharle el tiempo. El mes de julio acaba de arrancar y sin ir más lejos el jueves de esta misma semana, el día 5, están citados los futbolistas para las pruebas médicas previas a los entrenamientos de pretemporada. Y por otra que el Atlético necesita vender para hacer frente a las fuertes inversiones económicas que suponen las renovaciones de Griezmann y Lucas Hernández, y el fichaje del francés Thomas Lemar. A ello se le une que Gameiro quiere salir y que Simeone tiene previsto contar con el argentino Correa como delantero y no en banda. Para jugar más pegado a la cal los elegidos son el canario Vitolo y el mencionado Lemar.

Los contactos entre clubes son fluidos y en el Valencia se respira cierto optimismo cuando se pregunta por el futbolista francés. Sin ir más lejos, el presidente Anil Murthy esbozaba una sonrisa de complicidad ante la prensa el pasado viernes, durante la presentación del también francés Diakhaby, cuando fue cuestionado por el punta rojiblanco.