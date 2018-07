Guedes no quiere volver al PSG

Gonçalo Guedes se marchó a la Copa del Mundo de Rusia como jugador del Valencia CF y regresa de nuevo con la camiseta del PSG, después de que por el momento no se haya llegado a un acuerdo para su fichaje definitivo. Desde París aseguran que el París Saint-Germain se va a tomar a partir de ahora la venta del joven portugués con cierta calma, después del balón de oxígeno que ha supuesto a última hora el traspaso del lateral Yuri Berdiche al Athletic de Bilbao anunciado este mismo lunes por 20 millones de euros más otros cuatro pen función de diferentes objetivos. Aunque eso no es lo que piensa el futbolista, que como ya advirtió quiere resolver su futuro ahora que ha acabado el Mundial y jugar en el Valencia CF sigue siendo su prioridad.

El jugador ya está oficialmente de vacaciones tras haber disputado el Mundial y, si no se producen novedades, debería incorporarse a la pretemporada con el nuevo técnico Thomas Tuchel dentro de tres semanas, coincidiendo con el partido de la Internacional Champions Cup que su equipo disputará frente al Bayern Múnich en la ciudad de Klagenfurt. Será el 21 de julio aunque si Gonçalo está todavía bajo la disciplina del PSG ese día no será para jugar sino para verlo desde la grada. A partir de ahí, el conjunto parisino se marchará de gira por Asia para tomar parte en más partidos amistosos en China y, curiosamente, en Singapur, el país de Peter Lim, donde se enfrentará a Arsenal y Atlético de Madrid.



No quiere volver

Está claro que tiene contrato por tres temporadas más y eso le obligaría a presentarse, pero la hoja de ruta de Gonçalo Guedes no pasa por ahí, sino por comenzar este año la pretemporada con el club en el que vaya a jugar, de ahí su empeño por buscar una solución cuanto antes que no pasa por jugar en el PSG, siendo consciente de que no va a tener sitio ni protagonismo en un equipo en el que juegan Cavani, Neymar y Mbappé.

En València considera que ha encontrado un lugar ideal para seguir creciendo y un club dispuesto a apostar por él, como lo demuestra la oferta de 40 millones de euros por el traspaso que el club parisino tiene sobre la mesa desde hace ya algunos meses, y que no ha aceptado con la esperanza de obtener más dinero más que por la confianza en que se vaya a quedar en la plantilla. Hasta tres ofertas llegó a hacer Lim al PSG por el jugador.

El deseo del jugador coincide con el del Valencia CF, con la intención del propietario que decidió apostar muy fuerte por él y del entrenador, cuyo deseo es seguir contando con el extremo. También con el de su agente, Jorge Mendes, que busca lo mejor para la progresión de un jugador que tiene 21 años y ha de jugar lo máximo posible. De hecho, el club por el momento ha frenado todas las alternativas para su posición en el mercado y le espera, aunque está claro que no eternamente como días atrás explicaba el presidente Anil Murthy.

El Valencia CF arranca esta misma semana su pretemporada y está claro que Guedes no se incorporaría hasta finalizar sus vacaciones, pero la idea del técnico es tener en el mes de agosto la plantilla lo más cerrada posible para afrontar el inicio de la competición.