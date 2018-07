Nacho Vidal y Nacho Gil, vendidos

El Valencia CF ha traspasado a Nacho Vidal y Nacho Gil al Córdoba. Los dos futbolistas no contaban en los planes de Marcelino García Toral para esta temporada y han llegado a un acuerdo para cerrar su salida del club. Se trata de un traspaso y no una cesión, aunque el Valencia ha querido guardarse una opción de compra. La operación podría rondar el millón de euros.

Los agentes de los dos futbolistas se han reunido esta mañana en las oficinas del club para cerrar la operación. Ambos tenían ofertas de equipos de Segunda y finalmente se han decantado por el proyecto del Córdoba. La salida de los Nachos se une a las ya sabidas de Joao Cancelo al Inter de Milán y Zakaria Bakkali al Anderlecht.