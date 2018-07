Rodrigo recorta sus vacaciones

Mostró su mejor cara nada más aterrizar en Manises alrededor de la medianoche del lunes, después de un día de viaje desde Krasnodar, con la frustración de una eliminación que entierra muchas de sus ilusiones en este Mundial, el primero de su carrera y seguramente no el último. Rodrigo esbozó la mejor de sus sonrisas cuando, nada más salir, se encontró con algunos aficionados del Valencia CF que habían acudido a animarlo, habló y se hizo fotos con ellos antes de marcharse, pero la procesión iba por dentro. El delantero llegaba literalmente roto, cansado después de haber pasado las peores 48 horas de su vida, casi sin dormir después de la fatídica tanda de penaltis que echó a España del torneo en Moscú. Después de su mejor temporada desde que llegó al Valencia CF, esperaba haber aportado más, haber jugado más y haber llegado más lejos en el Mundial, aunque hoy se puede decir que ya ha pasado página.

Rodrigo Moreno ha iniciado sus vacaciones prácticamente a dos días de que sus compañeros regresen para comenzar el trabajo de pretemporada. No estará ausente por mucho tiempo, porque el jugador ha decidido recortar su periodo de descanso para poder estar lo antes posible de nuevo con el equipo. Salvo que alguna situación de mercado lo impida, algo que como él mismo ha repetido en varias ocasiones no contempla porque su deseo es quedarse, estará el próximo día 20 de julio para subirse al avión rumbo al stage de preparación que el Valencia CF llevará a cabo en Suiza. Son días de trabajo clave para lograr el fondo físico que será determinante a lo largo de la temporada y no se lo quiere perder. Serán apenas 18 días los que va a tener de vacaciones después de haber participado en el Mundial de Rusia, ese es el compromiso de Rodrigo y el mensaje de capitán que envía al resto de compañeros el único mundialista que hay ahora mismo en la plantilla, un gesto que está en la línea de trabajo que ha marcado en el último año Marcelino García con los resultados deseados.

Si su participación en el Mundial no ha estado a la altura que él mismo esperaba y deseaba, esto puede tener también una influencia en las opciones de su nombre en lo que resta de mercado de verano. Estuvo en la lista de posibles fichajes del Atlético de Madrid antes de la decisión de Griezmann y ha estado también en los panes de clubes italianos como la Juventus o el Nápoles, aunque en el fondo ta sea el temor o la expectativa de una oferta potente de verdad por Rodrigo Moreno ha estado siempre en la Premier League, donde hay clubes que en las próximas semanas todavía podrían realizar algún movimiento. El delantero, tal como está hablado, solo saldrá si la oferta se considera irrechazable por parte del Valencia y se trata de un club por que al jugador le vale la pena el esfuerzo de renunciar a lo que tiene aquí.





Soler se incorpora al trabajo al mismo tiempo que el resto



Carlos Soler ya está preparado para volver al trabajo. El centrocampista, que nada más acabar la temporada con el Valencia CF fue reclutado por Julen Lopetegui para participar como meritorio en la concentración que llevó a cabo en la selección española absoluta en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas previa a la disputa del Mundial de Rusia, tiene previsto regresar al trabajo en Paterna exactamente al mismo tiempo que sus compañeros. Lejos de tener vacaciones extra –acabó el curso más tarde que el resto, solo Rodrigo ha acabado después que él–, el futbolista Sub-21 del Valencia CF se presentará este jueves para llevar a cabo los primeros test médicos y de esfuerzos. En las últimas semanas el ha reseteado cuerpo y mente viajando primero a Nueva York (EEUU) con sus padres y su hermano y posteriormente ha viajado a África, concretamente a Kenia y Zanzíbar, donde ha cargado las pilas antes de arrancar su tercera temporada –la segunda completa– con el primer equipo.

La 18/19 será una campaña especial para el canterano porque, más allá de las motivaciones propias del Centenario, será la primera vez que dispute tres competiciones al mismo tiempo. Lo reconocía en declaraciones a la agencia EFE: «Será un gran reto afrontar mi primera campaña con tres competiciones, mi objetivo es conseguir unos números que consoliden las estadísticas que a nivel individual ofrecí al equipo la pasada campaña». Soler, que debutó en el Valencia hace dos temporadas pero que todavía no ha tenido la oportunidad de jugar con su equipo en competiciones europeas, añadió que el triple compromiso obligará al Valencia CF «a ser un equipo muy regular». Durante este verano, como publicó este periódico hace unas semanas, Soler meditará la posibilidad de cambiar el dorsal '18' que le ha acompañado en el último año y medio...De entre los que quedan libres le atrae el '8', que ya valoró cogerlo el pasado verano tras la salida de Medrán.