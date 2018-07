El Valencia CF recupera el pantalón blanco para el Centenario

El Valencia ha presentado la nueva equipación de la temporada 2018-19 en el acto celebrado en el Palau de les Arts que supone el pistoletazo de salida a la celebración del año del Centenario. No hay sorpresas en la primera equipación. El equipo de Marcelino García Toral vestirá de blanco con el escudo del centenario en dorado, el escudo fundacional y tres rayas blancas en los hombros. Un estilo moderno con aire retro que ha gustado y mucho a los más de mil asistentes al acto. La novedad fue que el pantalón será de color blanco y las medias negras. Los tres jugadores del Valencia José Luis Gayà, Carlos Soler y Ferran Torres fueron los encargados de enseñar la piel del Centenario a todo el mundo.

El acto comenzó con un emotivo aplauso para grandes valencianistas que nos dejaron el año pasado como Jaume Ortí, Pepe Vello, Jorge Iranzo, Jesús Barrachina y Jaime Hernández Perpiñá. A continuación se emitió un vídeo con algunos de los ídolos de Mestalla y entrenadores legendarios de estos cien años de vida del club que emocionó a la grada. El acto siguió con la narración en directo de un poema a cargo del actor Enrique Arce. El Palau se puso en pie para agradecer la pasión de sus palabras. "A continuación la equipación con la que vamos a ganar todo", decía emocionado. Tras la presentación de las camisetas llegó el estreno de la canción del Centenario a cargo del grupo musical Bombai que puso a los asistentes en pie con algunos de sus éxitos. También sonó otra musiquilla, la de la Champions. El acto contó con la presencia de exfutbolistas y canteranos, así como líderes políticos valencianos. Una fiesta al nivel de la historia del Valencia.

Estas han sido las impresiones de los tres modelos, José Gayà, Carlos Soler y Ferran Torres:



GAYÀ

"La camiseta es muy bonita sobre todo los detalles dorados, los pantalones blancos diferentes, es un equipación que me gusta mucho y tengo ganas de pasearla por todo el mundo, pasearla por Europa nos hace mucha ilusión. Para mí es un orgullo estar aquí es algo que siempre he soñado y al final con mucho trabajo lo he podido conseguir, ahora qhay que aprovechar la oportunidad y disfrutar del momento. Lo más importante es quedar lo más arriba en la Liga, hacer un gran papel, pero no hay que olvidar que la Liga es la que luego te permite estar en Europa".



CARLOS SOLER

"Sabemos que va a ser una temporada dura con tres competiciones, va a ser dura, pero seguro que bonita, hay que sudar la camiseta, estamos con muchas ganas y seguro que va a ser un año precioso. Nos la han enseñado y me gusta mucho que los pantalones sean blancos, los dorados le dan un roque retro y me ha gustado mucho. No tengo manías en la ropa, me visto salgo a jugar y ya está. Mi consejo a los canteranos es que disfruten, son muy pequeños, vais a tener dificultades, pero hay que seguir intentándolo siempre, hay que seguir con los estudios, trabajar día a día. Creo que va a ser una temporada dura, va a ser muy bonita y será un reto apasionante, será mi primera vez en al Champions, encima en el año del Centenario y tengo ganas de jugar ya y llegar lo más lejos posible".

FERRAN TORRES

"Uno de niño siempre sueña con vivir estos momentos, yo he tenido esta oprotunidad y esl algo que no voy a desaprovechar. El toque dorado es muy bonito, la hace diferente al resto y la vamos a disfrutar. Seguro que hacemos un gran papel esta temporada y la afición nos apoya".