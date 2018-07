Tropi se despide del Valencia CF con una emotiva carta

El canterano del Valencia CF, Carlos Carbonell 'Tropi', se ha despedido del club con una emotiva carta en la que apunta que "ser del Valencia es uno de los regalos más bonitos que tiene la vida". Tropi llegó a debutar en el primer equipo del Valencia en la Liga y la Europa League, ahora deja el club tras haber jugado la temporada pasada en el Lorca. Este es su sincero y emotivo escrito:

"Ha llegado el momento de decir adiós y no es fácil. Nunca lo es, pero todavía resulta más complicado cuando me despido de la que siempre ha sido mi casa. Llegué al Valencia con apenas 7 años cargado de sueños e ilusiones y hoy, 16 años más tarde, tengo que agradecer que muchos de ellos se hayan cumplido.

En Paterna me dieron la oportunidad de crecer tanto personal como futbolísticamente. Nunca tendré suficientes palabras de agradecimiento con los y las profesionales con los que allí he convivido. Siempre, desde el primer momento hasta el último. Los entrenadores, preparadores físicos, compañeros, directores, utilleros, fisioterapeutas, doctores, jardineros, personal de cocina, todos sin excepción son dignos de representar como así lo hacen a uno de los mejores clubes del mundo.

Hoy no quiero olvidarme de nadie y si lo hago pido disculpas, pero quiero tener unas palabras de cariño con los técnicos que más han marcado mi carrera: Vicente Castro, Fernando García, Rubén Baraja y Curro Torres; con los que, sin su presencia, mi progresión, mi crecimiento y mi situación actual no sería lo mismo.

Como antes decía, aquí en mi casa vi uno de mis sueños convertirse en realidad. Como canterano del Valencia debuté con el primer equipo y pude disfrutar de partidos tanto en la Liga como en la Europa League. Pero antes de eso, me dieron la oportunidad de poder defender la camiseta del Mestalla. Fueron dos años que me determinaron como futbolista y de los que puedo decir con seguridad que siempre he dado lo mejor de mi, tanto dentro como fuera del campo.

Además, la mayor de mis suertes ha sido tener el apoyo incondicional de la afición. Con ella a mi lado, siempre me he sentido querido y valorado. Junto al aliento de los seguidores puedo decir sin miedo a equivocarme que he pasado los mejores años de mi vida. Tanto es así que, aunque ya no vista la camiseta del Valencia CF soy y seré valencianista por los cuatro costados. Seguiré al equipo y lo animaré allá dónde esté, en los buenos y en los malos momentos. Porque, sin duda, ser del Valencia es uno de los regalos más bonitos que tiene la vida.

¡AMUNT VALENCIA!"