Así están las cuentas del Valencia CF para el mercado de fichajes

El Valencia CF ha cerrado el ejercicio 2017/18 con un importante déficit, una situación que habría llegado a ser catastrófica de no haberse cerrado antes del 1 de julio el traspaso de Joao Cancelo. El dinero de la Juventus supone un balón de oxígeno importante para las cuentas y también en las previsiones de Fair Play Financiero de cara a la próxima temporada, aunque no ha sido suficiente para equilibrar el presupuesto.

El Valencia CF partía con 45 millones de euros que debía sufragar con la venta de futbolistas aunque a lo largo del año se han producido circunstancias que han aumentado las pérdidas, fundamentalmente en palabras de Mateu Alemany porque "la temporada anterior el Valencia CF no estaba en Europa y eso para un club con la nuestra estructura supone una merma. Las cuentas anuales se cierran a partir de ahora y hasta finales de agosto no tendremos una cifra exacta. El déficit va a ser bastante superior por las primas de la Champions que no estaban presupuestadas y se va a ir a las cifras superiores. Es una contingencia importante y debemos asumirlo todos, los aficionados también, y ese déficit haberá que solventarlo con venta de más jugadores. Esa es la realidad de donde veníamos y contra eso tratamos de fichar con mesura y buscar el éxito deportivo y la revalorización de los jugadores".

Esta realidad contable, según el director general, no va a afectar a los refuerzos del equipo porque tienen muy claro que hay que seguir apostando para estar arriba: "Vamos a invertir más porque es necesario, ya hemos invertido 40 millones y tenemos que seguir comprando jugadores porque vamos a una temporada muy importante y queremos estar instalados en la parte alta de la clasificación no solo un año sino también los siguientes. Es esto nos ayuda que las compras de Kondogbia y Diakhaby son a tres años y eso en nuestro plan financiero se puede asumir, pero vamos a asumir riesgos y ahí tenemos el apoyo de la propiedad".