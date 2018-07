Mateu habla de los fichajes de Gameiro y Guedes

El director general del Valencia, Mateu Alemany, hace un repaso a la situación del club a escasos días de que el equipo comience a preparar la temporada 2018/19. Ha repasado el panorama económico del club tras el reciente cierre del ejercicio "con un déficit importante" y se ha referido a las operaciones par fichar a Kevin Gameiro y Gonçalo Guedes.

Respecto al delantero francés, Mateu confirma que Gameiro "es muy buen jugador, un jugador muy interesante". Añade que "contactos con el Atlético de Madrid han existido, sí", hasta el punto de que las posturas están hoy en día muy cerca del acuerdo.

Sobre Guedes, la situación es totalmente distinta: "Sobre Gonçalo no descubro nada si digo que ha estado muy a gusto con nosotros este año y nosotros también con él, lo mismo que los aficionados y el cuerpo técnico. Es como una novela rosa, peor a esa situación idílica se suma un hecho y una variable que no podemos controlar porque es un jugador del PSG, con una valoración alta, que ha estado en el Mundial. Lo que puedo decir es que no existe una negociación ahora abierta con el PSG, que ha cambiado de entrenador y según leo hay operaciones de mercado que le pueden afectar y que solo me importan en lo que nos puede afectar a nosotros. El año pasado, con un escenario distinto porque venía de no jugar y su valor era claramente inferior porque en el Valencia CF se ha revalorizado, lo firmamos el último día a las 11 y 20 de la noche. A partir de ahí presupongan lo que puede ser este verano. Es un jugador que nos gusta, obvio, sacó su mejor rendimiento aquí, sería lo mejor que jugara al menos un año más me gustaría que siguiera, pero es una situación extremadamente complicada y pasaría por una solución a finales de agosto".