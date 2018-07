Hazard, Wass, Zaza, Rodrigo... los nombres del mercado del Valencia CF

Mateu Alemany ha hecho un repaso completo a toda la actualidad del Valencia CF y a los nombres propios que hay sobre la mesa en este mercado de fichajes, tanto como opciones para incorpar a la plantilla del equipo de Marcelino como posibles salidas. Hazard, Wass, Simone Zaza o Rodrigo Moreno son algunos de los casos que ha analizado el director general del conjunto valencianista.



Estos son los nombres propios

¿Cuál es la situación de Simone Zaza?

Es un jugador importante y por tanto va enternar con todos los demás, a partir de aquí, los jugadores tienen un valor de mercado claro en nuestra cabeza, valoraremos el importe económico de las ofertas y las posibilidades que nos ofrezca dede el punto de vista deportivo y que haga el mínimo daño a la plantilla, cuando llegue oferta valorarmos las dos cosas: la importancia del jugador y lo que nos puede dar el mercado y el precio del jugador para la economía del jugador. No hay exito deportivo sin equilibrio económico y hay que jugar con esas dos vertientes.

¿Cómo están los casos de Maksimovic y Nani?

De Nani desconozco las ofertas y cuando las conozca valoraremos. A Maksimovic le tenemos mucho aprecio, es jovem con grandes aptitudes, debe jugar, tiene mucho recorrido y valoraremos las operaciones para que tenga minutos ya sean de cesión o ventas con recompras, esa es la situación de Maksimovic.

Hazard, ¿Hay algo con el Valencia?

Si todos los jugadores con los que hemos hablado estuviesen a punto de venir igual habría que hacer cuatro equipos, es un gran jugador y una opción más, pero no hablamos ahora ni con ellos ni con su club.

Otro de los nombres es Wass. ¿Existe posibilidad de ficharlo?

Me pueden preguntar por todos, pero es evidente que hay nombres que han trascendido, Daniel es uno más de esos jugadores con lo que hemos contactado, es interesante y está en esas macrolistas que manejamos, pero eso no quiere que vayamos a fichar a todos.

¿Hay novedades con Rodrigo? ¿Se va a quedar?

El Valencia ha tenido mucho éxito y los jugadores del Valencia gustan a muchos clubes. Cuanto mejor es el futbolista, más interesa. Rodrigo es importantísimo para nosotros, lo renovamos y su valor de mercado es enorme. Él está encantado por seguir. Si decidimos venderlo, su valor en el mercado es muy muy alto.

Renovación de Marcelino. ¿Hay novedades? España busca entrenador. ¿Se teme que puedan pensar en él?

Tiene contrato en vigor y no puede ir a ningún sitio. A Marcelino le he manifestado que estuviera aquí mucho tiempo, se ha hablado con su agente, seguimos hablando, julio y agosto son meses malos, no hay prisa, tiene una año de contrato, y espero que en septiembre volvamos a hablar más seriamente de su situación contractual.