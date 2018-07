La sincera felicitación de Rafa Benítez al Valencia CF

Rafa Benítez inauguraba este jueves su cuenta en Instagram y dedicaba unas palabras a la celebración del Centenario del Valencia CF. El actual técnico del Newcastle escribía lo siguiente: "Ayer fue el inicio, de forma oficial, de las celebraciones del Centenario del Valencia CF. Por eso quiero felicitar de forma muy especial a los valencianos, a los valencianistas de todo el mundo y a toda la gran familia 'ché' en una efeméride tan especial para todos".

Benítez, como entrenador y líder de un Valencia CF para la historia, el que lograría dos Ligas y una Copa de la UEFA, tuvo también su protagonismo en ese acto de apertura celebrado en el Palau de les Arts.

A través de su página web, Rafa dejaba también un mensaje para el valencianismo en el que recuerda con mucho cariño su etapa en el banquillo de Mestalla:

"Me llegan los ecos hasta aquí, hasta Newcastle, donde ya estamos trabajando y perfilando la nueva temporada, de lo que ayer fue el inicio, de forma oficial, de las celebraciones del Centenario del Valencia CF. Por eso quiero felicitar de forma muy especial a los valencianos, a los valencianistas de todo el mundo y a toda la gran familia 'ché' en una efeméride tan especial para todos. Será un periodo intenso, emotivo, muy a flor de piel, de estos cien años haciendo historia en la rivera del Túria. Bonitos recuerdos, imborrables lugares, entrañables personas, amigos muy queridos... También me gustaría agradecer sinceramente la deferencia que ha tenido el club valencianista a la hora de incluirme en este vídeo oficial que os adjunto y que nos ha enviado el gabinete de prensa del club. Gracias Álex, a ti y a todo tu equipo empezando por Javier. Que lo disfrutéis todos, que los disfrutéis mucho. Amunt Valencia!!! Y por supuesto, COME ON TOONS!!!".