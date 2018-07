El Atlètico de Madrid ofrece a Luciano Vietto

El Valencia CF no ha anunciado públicamente que renuncia a ejercer la opción de compra que firmó sobre Luciano Vietto y que vencía el 30 de junio, pero sí trasladó en su día al Atlético de Madrid que su prioridad no era el argentino sino Kevin Gameiro. De hecho, mientras los dos clubes ya han alcanzado un acuerdo para el traspaso del delantero francés, Vietto sigue en el mercado porque Simeone no cuenta con él.

Así, el club colchonero está tratando de incluir al jugador en diferentes operaciones, la última de ellas con el Sporting de Portugal. Vietto ha sido ofrecido en los últimos días como contrapartida por el fichaje del extremo Gelson Martins, que está ceca de incorporarse a las filas rojiblancas.

Vietto comenzó la última temporada con el Atlético, pero después de muchos meses sin hacer goles salió en el mes de enero con destino al Valencia CF, cedido cono una opción de compra por unos 14 millones. Su inicio en Mestalla fue arrollador, con un triplete en la Copa del Rey y un gol que sirvió al equipo de Marcelino para ganar el Derbi ante el Levante UD. Pero ahí se acabó todo y el delantero, pese a tener oportunidades, no cumplió con las expectativas ni hizo méritos para que apostaran por él.

Así, de concretarse la operación, Vietto tomaría rumbo a Lisboa para jugar en el Sporting, donde coincidiría con Luis Nani.