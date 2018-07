Gonzalo Villar se despide del Valencia CF

Una vez el Valencia CF ha anunciado de manera oficial que el canterano Gonzalo Villar deja de pertenecer a la entidad de Mestalla y que ha sido traspasado al Elche CF, el propio futbolista ha escrito una carta para despedirse de los aficionados valencianistas. Esta es la carta escrita por Villar y que ha publicado en las redes sociales:

"Después de pasar el peor verano de mi vida, ha llegado el momento de decir adiós. Hoy me despido del Valencia CF, y puedo decir abiertamente que lo hago con gran tristeza porque una mala decisión por estar mal asesorado conllevó que algunas personas del club decidieran que mi etapa aquí había terminado. No había vuelta atrás. Quiero que sepáis que esto no es lo que yo deseaba ni mucho menos, pero la vida es así y me toca demostrar en otro club el tipo de jugador que soy. Habréis leído que se me tacha de pesetero? y quién conozca un mínimo tanto a mi familia como a mí se ríe de semejante tontería. Dar las gracias a todos y cada uno de los empleados del club, porque siempre me trataron de maravilla, y me gustaría hacer una mención especial a mi amigo Viti, una persona increíble que es un ejemplo de superación.

Estoy agradecido a todos y cada uno de los entrenadores y cuerpos técnicos que he tenido desde que llegué, pero siento la necesidad de subrayar por encima de todos tanto a Miguel Grau, por conseguir que a base de trabajo llegara a ser un jugador mucho más completo, como a su cuerpo técnico. Gracias.

He escrito esta carta con verdadera tristeza porque siento que me voy del club sin haber cumplido el sueño que tenía desde que llegué, que era ser futbolista del primer equipo del Valencia CF, pero creo que esta sotuació me va a hacer mejor jugador y me ayudará a tomar mejores deciseiones en el futuro. Un abrazo y muchas gracias.

Gonzalo Villar".