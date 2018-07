Una semana clave en el futuro de Zaza

Simone Zaza ha regresado a València para ponerse a las órdenes de Marcelino pero comienza una semana que puede ser definitiva en su futuro inmediato, que en Italia se debate entre el Milan y el Torino. Los dos clubes están en la puja por el delantero del Valencia aunque públicamente dan largas al asunto. Lo hacía días atrás el director deportivo del Milan Massimiliano Mirabelli y también este domingo el presidente del Torino, Urbano Cairo, que en unas declaraciones a una emisora de radio dejaba dudas sobre la posibilidad de sumar un nuevo hombre de ataque si no se producen antes salidas. "Ya tenemos jugadores como Ljajic, Niang, Belotti, Iago Falqué, Berenguer y Edera. Para un 3-5-2 tenemos seis jugadores ofensivos, que pueden ser demasiados. Zaza es un delantero excelente, pero sería inútil comprarlo en estas condiciones", eran sus palabras.

Hay una realidad en el mercado italiano y es que son muchos los clubes que pueden intercambiar futbolistas en los próximos días, o seguramente semanas, por eso la opción de Zaza se podría resolver en cuestión de 48 horas o quiza haya que armarse de paciencia. Zaza, mientras, está mucho más pendiente de las salidas del Milan que de las del Torino, porque su idea para regresar a Italia pasa por hacerlo a un grande como el club de San Siro.



Salida de Kalinic

Esta situación de mercado se podría resolver deprisa si, como parece, Milan y Atlético firman definitivamente el acuerdo por el croata Kalinic, que será el sucesor de Kevin Gameiro en el equipo de Diego Pablo Simeone. En ese supuesto, todo apunta a que el Milan hará valer el acuerdo que tiene con el jugador italiano para dirigirse al Valencia CF con una oferta consistente y suficiente, porque si no es así Mateu Alemany no está por la labor de dar salida a Simone. "Zaza es un jugador de otro equipo. No estamos considerando ningún tipo de compra porque no sabemos lo que tenemos en nuestros bolsillos. Lo sabremos luego de hacer algo", decía Mirabelli en referencia a la salida de Nikola Kalinic.

Si no es así, la cosa se puede alargar y, de hecho, a día de hoy se puede apostar por que va a iniciar la pretemporada con normalidad, a expensas de lo que ocurra de aquí al día en que el equipo volará hasta Suiza para iniciar su concentración más importante de este verano. Será a partir del 20 de julio.