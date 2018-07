El Valencia CF fue protagonista en el programa Trau la llengua de À Punt dirigido por Eugeni Alemany. El humorista, que presenta en la cadena de televisión autonómica este espacio de entretenimiento y divulgación del uso del valenciano mediante expresiones típicas en distintos ámbitos y rincones de la Comunitat Valenciana, visitó la Ciudad Deportiva de Paterna para charlar acerca de la prevención y la recuperación de lesiones con protagonistas de excepción como es el caso de Jaume Domènech.

El Gat d'Almenara compartió algunas anécdotas con el conocido presentador en el gimnasio donde entrenan habitualmente los jugadores del Valencia CF y una de las más divertidas tiene que ver con la reacción de su madre, María José, cada vez que vuela para hacer alguna parada: «Siempre me dice 'hijo mío un día te vas a matar' pero después de tanto tiempo uno ya está acostumbrado a las caídas».

Fue por ese motivo, precisamente, por el que a Jaume en su casa le prohibieron jugar de portero cuando era niño, aunque siempre que jugaba con sus amigos en un parque de Almenara hacía caso omiso de las indicaciones de sus padres. Eso sí, cuando llegaba con las palmas de las manos ensangrentadas le caía la bronca...Hasta que un día, para protegerse y evitarlo, se enfundó unos guantes de ciclista que vio por su casa. Sin duda, el Valencia CF tiene un portero a fuerza de determinación. El guardameta dio algunas pautas sobre cómo se debe realizar un calentamiento adecuado –a modo de «curso acelerado para los aficionados al deporte»– y expresó que antes de saltar al césped los jugadores realizan siempre rutinas en las que hay estiramientos, bicicleta o TRX. Preguntado por su particular manera de vivir el día a día, Jaume dejó claro su amor por los colores: «Soy valenciano, soy del Valencia CF y para mí es un sueño estar aquí. No tengo palabras para descirbirlo».

Tras su sentida afirmación, Eugeni Alemany respondió: «no nos hagas un Paco Alcácer, per l'amor de Déu», lo que provocó las risas del futbolista del Valencia CF. El presentador de Trau la llengua visitó también la clínica de la Ciudad Deportiva, donde estaba tratándose Javi Jiménez, que sufrió una lesión de ligamento cruzado de la pierna izquierda la temporada pasada y que en el momento de la grabación estaba en fase de recuperación. Junto al canterano, en la camilla, estaba el doctor Pascual Casañ, que además de dar algunas pinceladas sobre la lesión, expresó: «Si algo me gusta de Marcelino es que es muy, muy exigente, se fija incluso más que yo. La salud la pone por delante de todo, del rendimiento, del resultado...». Preguntado por las estrictas pautas de alimentación, Casañ respondió: «Tenemos un nutricionista que les da kamut, chía, espelta...¡Hamburguesas de kamut! Yo no pregunto, me lo como y ya está».