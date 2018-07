Ultimátum del Valencia CF a Luis Nani

El Valencia CF le ha dado una última prórroga a Luís Nani para que defina su salida definitiva de una vez por todas. El verano pasado no concretó su marcha a la Lazio hasta el último día del mercado y en la cúpula del club, conscientes de que el jugador podía repetir esa estrategia este verano, trazaron una estrategia de presión para evitar que se duerma y dé el paso lo antes posible. El Valencia CF, de este modo, incluyó a Nani en la lista de jugadores que deben arrancar mañana por la tarde el trabajo de pretemporada en las instalaciones de Paterna, todo un aviso que parece que está surtiendo efecto.

El jugador, que no entra en los planes de Marcelino, captó el mensaje. Aceleró sus negociaciones e incluso viajó a Lisboa el pasado martes para tratar de llegar a un acuerdo con el Sporting, donde Peseiro –técnico que lo hizo debutar– aspira a convertirlo en uno de los nuevos líderes del Alvalade. Nani, las cosas como son, está dispuesto a poner de su parte pero la delicada situación económica del club lisboeta complica su fichaje.



En Mestalla esperaban que su salida pudiera cerrarse a finales de la semana pasada o a principios de esta pero las últimas noticias que han recibido con respecto al portugués es que su destino todavía no está claro y que lo del Sporting se complica. El atacante ha dado muestras de entender la situación y es el primero que no quiere volver a Paterna. El cuerpo técnico, más allá de la medida de presión, considera también que lo mejor es que no esté en la Ciudad Deportiva. Nani le ha dicho al Valencia CF que su salida está cerca y desde Mestalla le han transmitido que dispone de unos días más de «permiso por asuntos personales» para cerrarla.

Cuando todo parecía que firmaría con el Sporting, e incluso los medios de Portugal hablaban de una diferencia económica irrisoria –de 200.000 euros–, Nani ha realizado unas declaraciones dejando entrever un regreso a Turquía: «El Fenerbahçe no ha sido campeón durante los últimos años. Y quiero contribuir a ganar el título de campeón. Ser parte de ello sería una auténtica alegría, obviamente. Estoy hablando con el club. Sería genial volver a estar frente a los aficionados del Fenerbahçe. Quiero ser parte del equipo que gane la liga», explicaba en declaraciones a la agencia DHA.