Los inesperados problemas de Uros Racic

Uros Racic no ha podido comenzar las pruebas médicas y de esfuerzo que dan el pistoletazo de salida a la pretemporada al mismo tiempo que el resto de sus compañeros en el Valencia CF. El centrocampista serbio de 20 años llegará a la Ciudad Deportiva de Paterna con algo de retraso por una cuestión legal.

Y es que este lunes, después de algunos días esperándolo, recibió el visado con permiso de trabajo y residencia en la embajada española de Belgrado, capital de Serbia. Está previsto que Racic se incorpore lo antes posible y no está descartada, de hecho, su presencia en el entrenamiento de esta tarde a las 19:00 horas, cuando arrancará verdaderamente la pretemporada, ya con la presencia de Marcelino García Toral sobre los terrenos de Paterna y con todos los jugadores. Serbia, al no ser un país miembro de la Unión Europea, tiene una serie de acuerdos con determinados países pero tiene una forma de proceder distinta en este tipo de situaciones.

Los ciudadanos de su país no necesitan visado para estancias de hasta 90 días por semestre, condición que no se ajusta al caso, por lo que ha tenido que regularizarla de cara no solo a su estancia en España sino también a los viajes a Suiza o Inglaterra. El club, que ha dado permiso hasta que resuelva el tema, conoce las limitaciones de los serbios con determinadas fronteras y es que el verano pasado Maksimovic ya tuvo problemas para entrar en EEUU y tuvo que volverse a València a mitad de la gira americana.