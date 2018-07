¿Quién sustituye a Gameiro en el Valencia CF... de momento?

La llegada de Kevin Gameiro se hace esperar. Las posturas entre Valencia CF y Atlético de Madrid están muy cercanas. El acuerdo entre el club de Mestalla y el futbolista es total. El francés no contempla otra opción que no sea la de vestir de blanquinegro la próxima temporada. Lo tiene claro desde hace semanas, incluso meses. Esta situación se podría resolver de forma satisfactoria si, como parece, el club colchonero y el Milan llegan a un acuerdo definitivo por el ariete croata Nikola Kalinic, que se espera sea el sucesor del francés en la plantilla que dirige Diego Pablo Simeone. La marcha de Fernando Torres y las previsibles de Kevin Gameiro y Luciano Vietto obligan al Atlético a reforzar la delantera. Ayer miércoles Andrea Berta, director deportivo del club rojiblanco, estuvo en Milán para tratar de avanzar las negociaciones por Nikola Kalinic. Este podría ser el paso definitivo para acercar de forma definitiva a Kevin Gameiro al Valencia CF. Un punto de inflexión para todas las pates.

A la espera de que se cierren sendas operaciones, los dos clubes se adaptan a la situación. El Atlético regresó este miércoles a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva colchonera a las órdenes del Cholo. Entre los jugadores a disposición del técnico argentino estuvo Kevin Gameiro, quien se encuentra a la espera de recalar lo antes posible en Mestalla. Ha habido un frenazo en los tiempos y en las formas, pero no en el fondo. El atacante francés llegará para rematar la delantera a cuatro que quiere Marcelino, con Rodrigo, Santi Mina y Simone Zaza, cuya situación no es sencilla. El jugador no se marcharía nunca del club, pero Marcelino busca un atacante que cuadre perfecto en su modelo de juego. Pese a todo, Zaza tiene un precio, un valor, un rendimiento.



Marcelino y el talento joven

Fuentes del Valencia CF aseguran a este diario que entienden que los tiempos son imprevisibles con Gameiro, y que pese a que la operación marcha bien y se respira optimismo, no se confía en contar con el jugador en lo que resta de semana. Marcelino García Toral tendrá que esperar antes de poder contar con la quinta incorporación en su plantilla. El técnico astuariano es sabedor de que la llegada del delantero francés del Atlético no es inminente, por lo que ha comenzado a hacer marcha con jugadores del filial. En la sesión de ayer contó con el delantero del VCF Mestalla Jordi Escobar, apuesta deportiva muy fuerte. Se espera que Marcelino pueda echar mano de más futbolistas del segundo equipo para las próximas sesiones, en vistas de que por el momento solamente cuenta con Simone Zaza y Santi Mina en esa posición. Jordi Escobar cubrió el hueco de Rodrigo... y de Gameiro.



El futuro de Zaza, abierto

El futuro del delantero Simone Zaza se presenta incierto en estos momentos. Por ahora el italiano trabaja como uno más a las órdenes de Marcelino, pero es conocido que el club le está buscando una salida. El fútbol italiano parece el mejor colocado para hacerse con los servicios del delantero del Valencia. Precisamente el Milán es uno de los equipos favoritos para fichar a Simo, aunque Gattuso recele.