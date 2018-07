Fran Villalba se despide del Valencia CF con ´sentiment´

Fran Villalba se ponía por primera vez la camiseta del CD Numancia este jueves en su presentación oficial y tenía unas palabras de recuerdo después de toda una vida en el Valencia CF. Este es el mensaje publicado por el canterano valencianista en las redes sociales:

"Nunca en mi vida he defendido una camiseta que no sea la del Valencia CF y estoy seguro de que al principio se me hará extraño pero llega la hora de dar un paso para crecer y volver más fuerte. Solo tengo palabras de agradecimiento para el club yb la afición. También para todas aquellas personas que me he encontrado en este camino desde que llegué a Paterna con cinco años. Estoy muy ilusionado ante este nuevo reto con el CD Numancia y dispuesto a dar siempre lo mejor de mí. GRACIAS por todo. Amunt Valencia CF y Aúpa Numancia!

Villalba, con solo 20 años y tras una buena temporada en el filial valencianista, se marcha un año cedido al Numancia con la idea de crecer y volver a tener una oportunidad con el primer equipo del Valencia CF. Su primer reto, ayudar al conjunto soriano para ascender a LaLiga, objetivo que rozó peleando hasta el último partido en la última promoción de ascenso.