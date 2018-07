La palabra de Guedes a Marcelino

En lo que al posible fichaje de Guedes por el Valencia la gran pregunta es si el club puede arriesgar esta temporada su planificación deportiva esperando hasta el último día al portugués y sin saber al cien por cien si contará o no con un jugador tan importante. Pues bien, la pregunta tiene respuesta y positiva: el Valencia CF cree que puede esperar al extremo portugués del París Saint Germain hasta el final, tiene garantías suficientes para pensar que este auténtico culebrón de verano se puede acabar decidiendo a su favor antes o después. Y lo más importante, no está ni mucho menos descartada su llegada a pesar de la postura del club parisino elevando el precio.

¿Y cuáles son esas garantías? Hay un hecho determinante que viene a explicar esta confianza del club. Según ha podido saber SUPER, una vez que acabó la participación en el Mundial de Rusia para la selección de Portugal y para Guedes, y antes de comenzar la pretemporada con el Valencia CF, el propio Marcelino llamó a Gonçalo Guedes por teléfono para felicitarlo por su participación en el torneo de Rusia y para saber de primera mano si su intención es a día de hoy la misma que cuando se marchó, es decir, hacer todo lo posible para jugar la próxima temporada de nuevo en Mestalla. El entrenador se encontró con la predisposición total y absoluta de un jugador que ya le ha dicho al París-SG que por su cabeza no pasa otra cosa que no sea seguir en el Valencia CF.



El discurso de Alemany

Hasta ahora, la baza del Valencia CF era que el PSG se viera forzado a vender por la presión de la UEFA. Una vez pasado el 30 de junio y viendo que los franceses han optado por traspasar a otros jugadores para equilibrar sus cuentas, hay que armarse de paciencia porque todos son conscientes de que esto se puede alargar. De ahí que el propio Mateu Alemany hablara por primera vez de la posibilidad de que a Guedes hubiera que esperarlo hasta el 31 de agosto. Estas fueron sus palabras en su última comparecencia ante la prensa, en las que habló de la posibilidad de que la salida de Guedes del PSG se pueda demorar hasta el cierre del mercado de verano: "El año pasado, con un escenario distinto porque venía de no jugar y su valor era claramente inferior, porque en el Valencia CF se ha revalorizado, lo firmamos el último día a las 11 y 20 de la noche. A partir de ahí presupongan lo que puede ser este verano. Es un jugador que nos gusta, obvio, sacó su mejor rendimiento aquí, sería lo mejor que jugara al menos un año más, me gustaría que siguiera, pero es una situación extremadamente complicada y pasaría por una solución a finales de agosto".

Hay que ver a partir de ahora cómo afecta el terremoto Cristiano al mercado de fichajes del verano, si finalmente el Real Madrid se lanza a hacer una locura por Mbappé o Neymar. Todo puede afectar a la salida de determinados jugadores como el propio Guedes.



La voluntad del jugador, clave

Por otra parte, conviene recordar que la intención de fichar al centrocampista luso tiene su origen en el propietario del Valencia CF, después de consensuarlo con el entrenador Marcelino García Toral y el director general Mateu Alemany en noviembre del año pasado en una de las visitas de Peter Lim a València. Ahora, según informó ayer jueves el programa de la 97.7 Radio Levante Tribuna Deportiva, Lim se encuentra de nuevo en Europa, concretamente aterrizó ayer en Londres. Cada vez que el magnate singapurés ha estado en Europa en los últimos meses se han producido novedades en lo que al intento de fichar a Guedes se refiere dada su buena amistad con el presidente del PSG Nasser Al-Khelaïfi, por lo que no hay que descartar que en este caso suceda lo mismo. De cualquier manera, si la presencia de Lim no consigue que la operación avance, el Valencia está preparado para pelear hasta el final de mercado porque tiene un as en la manga, la voluntad del jugador.