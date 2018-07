Piccini gana enteros... por culpa de Cancelo

El traspaso de Joao Cancelo va a dejar huella como uno de los movimientos con más impacto en el mercado, incluso en la historia. Giuseppe Marotta, director general de la Juventus, ha reconocido que la operación de Cristiano empezó a gestarse durante la negociación por el barreirense. Los 40,4 millones de euros que los turineses han invertido en Joao suponen un ingreso vital para el Valencia, pero también están actuando como dificultad añadida. Por un lado, el mercado de laterales derechos se ha puesto –todavía– más complicado. Por otro, los clubes han tomado nota y han construido una ecuación muy simple: si el Valencia ha sacado cuarenta por su futbolista, nosotros podemos pedir un extra cuando llame a la puerta. La posición cotiza al alza. Cancelo ha protagonizado el segundo traspaso más alto de la historia para un lateral derecho; el número uno es Kyle Walker (52,7 millones del Tottenham al Manchester City el verano pasado). Marcelino quiere un futbolista que defienda bien, que despliegue potencia, que brille en el juego aéreo y que también llegue al ataque. Esa mezcla vale muchos millones, por bien trabajado que tengas el mercado. Con esas premisas, Longoria ha atacado por Hans Hateboer, pero ha chocado de frente con el Atalanta. El club bergamasco ha fijado un precio (15 millones de euros) y está dispuesto a dejar salir al carrilero, pero tiene el mercado a su favor y no va a bajar la cantidad en pleno mes de julio.

El presidente del Atalanta, Antonio Percassi, ha decidido ponerse duro y las sensaciones no son positivas. El patrón habló de Hateboer (el miércoles, durante un acto comercial), pero borró de la ecuación la propuesta de Pablo Longoria: «No se nada de Hateboer, no estoy al tanto de que el Valencia haya insistido». El Atalanta tiene las ideas claras y así las ha transmitido. La temporada pasada traspasó a Andrea Conti por 24 millones de euros –también lateral derecho– al Milan y es consciente del potencial de Hateboer, su recambio: 24 años, internacional en una selección que abre un proceso creciente, fútbol ideal para dominar en LaLiga...



No es una posición fácil

Los laterales están ganando cada vez más importancia, se les pide desequilibrio y capacidad para equilibrar. El Real Madrid se ha reforzado con Álvaro Odriozola, el Borussia Dortmund ha pescado a Achraf Hakimi, el Leicester ha invertido más de 20 millones en Ricardo Pereira ... Todos atacan mejor que defiende. En otro estilo, Pablo Maffeo ha terminado en el Stuttgart por 10 millones de euros. El Napoli de Carlo Ancelotti también está con la escopeta preparada: Hateboer está en lista, ha tocado a Santiago Arias y les encantaría sumar a Sime Vrsaljko (Atlético), pero tampoco le encajan los precios. Su primera opción era/ es Stefan Lainer, pero el RB Salzburgo pide demasiado. El Mundial ha revalorizado a Mario Fernandes (Rusia, CSKA de Moscú), Thomas Meunier no lo tiene claro en el PSG, Davide Zappacosta (Chelsea) tiene pretendientes en Italia, como Matteo Darmian, Cédric Soares está para algo más que el Southampton...Todo enrevesado. El número uno del Valencia CF era Diogo Dalot (19 años, buen chásis, margen de mejora, equilibrio), pero el Manchester United lo puso imposible con 25 millones de euros en la mesa.



El perfil también cuadra

La situación ha obligado al Valencia en activar una vía –latente– para la posición: Cristiano Piccini. El italiano va ganando enteros. No es el perfil exacto, pero guarda muchas de las condiciones subrayadas por los técnicos: juventud (25 años), físico, fuerza aérea, recorrido. Además conoce LaLiga; antes de llegar a Portugal pasó por el Betis. Hateboer no está muerto, pero sí está difícil. El Valencia es consciente de la importancia de cerrar un refuerzo de nivel para el flanco derecho de la retaguardia y busca una operación inteligente. Hay unos límites. Piccini no es un saldo, pero la diferencia puede significar luz verde.

Joao arranca en la Juve con el sueño Champions



«Siento un nivel de responsabilidad alto por lo que la Juve ha pagado por mi, pero con trabajo duro y los consejos de Allegri estoy seguro de que demostraré que valgo ese precio». Así se presentó Joao Cancelo. El lateral derecho portugués tuvo palabras para Cristiano, para su futuro entrenador, para sus compañeros y para el Inter: «Me ha ayudado a crecer y ha mejorar mi juego, también me dieron la oportunidad de dar mis primeros pasos en el fútbol italiano y estoy muy agradecido». El portugués está convencido de que va a estar a la altura del reto. No será fácil. Todavía ataca mejor que defiende, pero siente que está en plena evolución en ese apartado. El objetivo, nadie lo esconde: mantener en dominio absoluto en la Serie A y atacar la Liga de Campeones, para eso han fichado a Cristiano Ronaldo.



Longoria puede dar buena cuenta de ello. Cancelo no ha llegado a un club cualquiera. La Juve está en plena expansión a todos los niveles, es un gigante y busca tomar el trono. Su dirección, sus instalaciones, su estadio y su proyecto son top. No tienen nada que envidiar a nadie... salvo las Champions.