Las palabras de Arnesen sobre Daniel Wass

Daniel Wass ya tiene un buen espejo en el que mirarse. Frank Arnesen fue el primer danés en recalar en las filas del Valencia CF. En el verano de 1981 aterrizó en el club de Mestalla procedente del Ajax, donde se había convertido en uno de los mejores jugadores del club y la liga holandesa. Llegó meses después de la marcha de Mario Kempes a River Plate y, pese a jugar una única temporada en Mestalla, dejó huella en la afición y la impronta de un fantástico futbolista dotado de una excelente calidad técnica, habilidad y magnífico golpeo de balón.

Arnesen jugó esa campaña un total de 55 partidos entre oficiales y amistosos y marcó 20 goles (fue el máximo artillero blanquinegro en las tres competiciones). Una grave e inoportuna lesión al inicio de la siguiente temporada en la rodilla le dejó fuera del equipo y se marchó meses después y ya iniciada la competición cedido al Anderlecht para no volver ya más a la entidad blanquinegra.

Ahora, desde Eindhoven, donde trabaja como ejecutivo del PSV en el área deportiva, recuerda en valenciacf.com su breve, pero gratificante estancia en el Valencia CF y, sobre todo, destaca y elogia las excelentes cualidades de su compatriota y nuevo fichaje blanquinegro, Daniel Wass.

"Lo conozco bien, es un muy buen centrocampista, un '8' que va de costa a costa, que defiende y ataca con facilidad, con experiencia en España y que ha demostrado su categoría en el Celta en los dos últimos años, en especial la pasada temporada. Se trata de un medio muy completo sobre el campo que ahora tiene que demostrar su valía en el Valencia CF, uno de los grandes de Europa. Sé que Wass va a triunfar, porque tiene condiciones y mentalmente es muy fuerte", asegura, en declaraciones ofrecidas por el Valencia CF en su página web.

Para Frank Arnesen, la Liga española es muy competitiva, de las más exigentes de Europa. Por ese motivo, se muestra muy ilusionado sobre el presente y futuro de su compatriota. "Su experiencia en el Celta le va a venir muy bien en el Valencia CF. No es fácil adaptarse a un campeonato tan complicado y Daniel ya sabe el potencial de los equipos que componen LaLiga. Y ahora lo va a hacer desde dentro de un club muy importante, con compañeros de máximo nivel y que, seguro, le harán crecer todavía más a nivel futbolístico. Además, tiene una edad perfecta para adaptarse a su nuevo equipo. Estoy convencido que lo hará muy bien".

Y es que el ex internacional belga recuerda con mucho cariño a la afición. "Cuando yo pisé el césped de Mestalla se acababa de marchar el gran Mario Kempes. No era fácil ocupar ese enorme hueco, pero los seguidores valencianistas me apoyaron desde el primer día y me hicieron sentir como en casa. La verdad es que disfruté mucho en Valencia. Lástima que sólo fuera una temporada, pero la rodilla me jugó una mala pasada y la siguiente fue un auténtico calvario".

Desde la distancia nuestro protagonista sigue muy de cerca al Valencia CF y destaca su positiva pasada temporada. "Me alegré mucho de la reacción del equipo, porque lo estaba pasando muy mal en las anteriores campañas. Está haciendo un muy buen equipo, con jóvenes de la casa y de fuera que apuntan muy alto y con veteranos de nivel. La vuelta a la Champions League es una alegría y espero que completen un gran año y que vuelvan a estar muy arriba en todas las competiciones".