Diakhaby: "Llevar la camiseta del Valencia va a ser un honor y un placer"

Mouctar Diakhaby habló este lunes para 'VCF Radio', sobre sus primeros días de trabajo en el Valencia CF y, sobre todo, se mostraba muy satisfecho del título de su selección en el Mundial de Rusia. "Estoy muy contento, hacía 20 años que no lográbamos un Mundial. Conozco a muchos jugadores de esa selección y es un placer haber podido compartir vestuario con algunos campeones del mundo. Vi la final ante Croacia en el hotel, solo en el bar. Al principio lo viví nervioso porque Francia lo estaba pasando mal, pero después el partido fue más tranquilo y lo celebré con tranquilidad". De su futuro como internacional matizó que "ahora sólo estoy concentrado en el Valencia CF y en hacerlo bien. Pienso primero en la selección sub 21 y en la próximo Eurocopa. En un par de años ya veremos qué pasa con la Absoluta".

De su fichaje por el Valencia CF, Diakhaby afirmó que "estoy muy contento de haber llegado aquí. No conocía de antes a Coquelin ni a Kondogbia, pero me han ayudado mucho, también el resto de compañeros, y me están ayudando a mi adaptación. En este inicio de pretemporada hay mucho ritmo de entrenamientos, ya que el campeonato español es diferente al francés, quizá más físico, y me estoy adaptando poco a poco".

Sobre Marcelino, el central galo explicó que "el técnico me ve mucho potencial, va a intentar hacerme mejor futbolista y sacar lo mejor de mí mismo. Quiere que ayude al equipo a lograr los objetivos y que me acople lo más pronto posible a la Liga española. Espero que vaya bien, que me adapte rápido y jugar pronto a muy buen nivel. Llevar la camiseta del Valencia CF por primera vez va a ser un placer y un honor y esperemos poder debutar con victoria en el primer amistoso de pretemporada".

Diakhaby destaca la enorme competencia que hay en su nuevo equipo. "Es complicado ser titular, pero hay muchos partidos y el entrenador decidirá luego quién juega. Que haya competencia es buena para los jugadores el Valencia CF".