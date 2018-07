Hateboer, Piccini y... Fosu-Mensah

El Valencia CF trabaja con el objetivo de cerrar el fichaje de un lateral derecho antes de que la expedición se suba al avión el próximo viernes rumbo a la estadía en tierras suizas. Marcelino lo quiere cuanto antes porque le gustaría comenzar a trabajar y pulir aspectos tácticos cuanto antes con el bloque del equipo hecho y los contactos con las distintas opciones que hay sobre la mesa se han intensificado con intención de cerrar la operación en cuestión de días.

El elegido, en un principio, era Hans Hateboer pero el Atalanta se niega a negociar y no está dispuesto a bajar de los quince millones, por lo que llegar a un acuerdo se está complicando. El holandés no está descartado y aunque en el Valencia CF no le cierra la puerta el tiempo apremia y otras alternativas cobran fuerza, como la de Piccini, jugador del gusto de Marcelino. La suya es una operación factible; el Sporting de Portugal sí vende y está muy bien colocado. Son días decisivos, se acerca el momento de tomar la decisión y en ese escenario de presión surgen alternativas. Fuentes oficiales confirman a SUPER que la de Fosu-Mensah, jugador del Manchester United, es una vía abierta para reforzar el carril derecho.

En un primer momento fueron los británicos quien pusieron el nombre del holandés sobre la mesa. El Manchester, como hizo con Andreas Pereira la pasada temporada, busca una cesión de Mensah a un equipo de primer nivel, donde el lateral pueda dar un salto competitivo rindiendo en un contexto de máxima exigencia después de una temporada a préstamo en el Crystal Palace. El Valencia CF les encaja en ese plan de desarrollo para el futbolista y al Valencia CF también le encaja Fosu-Mensah, así se le ha transmitido al United en los últimos días.



Los contactos entre clubes se han producido, si bien, eso sí, desde Mestalla han dejado muy claro que, pese a que ven con buenos ojos al jugador, solo contemplan su llegada en unas condiciones muy concretas. Alemany, Longoria y Marcelino están interesados en incluir una opción de compra y ese es requisito indispensable para que llegue cedido. De lo contrario, es poco probable que Fosu-Mensah vista la camiseta del Valencia CF.



De momento, no aceptan

El United, de momento, no acepta que el Valencia CF tenga una opción para hacerse con la propiedad del futbolista pero los contactos están en marcha y, del mismo modo que esperan un cambio de postura desde Old Trafford, trabajan en otras opciones con tal de avanzar en el fichaje del lateral derecho. Mourinho, pese a tener a jugadores como Dalot, Valencia o Darmian en esa misma posición, tiene grandes planes para él a medio plazo. Tanto, que lo ha incluido junto a los otros tres en la lista para viajar a Estados Unidos. A sus 21 años Fosu-Mensah reúne técnica, velocidad y físico (mide 1,91 y su caja torácica lo convierte en una bestia en el cuerpo a cuerpo).



Gasperini y Hateboer

Entre tanto, ayer el Atalanta volvía a mostarse inflexible públicamente con respecto a Hateboer. «Vendistéis a Cancelo a la Juventus por 40 millones», fue una de las primeras respuestas de los italianos cuando Alemany y Pablo Longoria pidieron precio por el carrilero holandés. El Atalanta, aun 'obligado' a aflojar su mano con Hateboer si quiere hacer caja por un jugador que le costó tan sólo 300.000 euros hace un año del Groningen, no lo va a poner fácil. Ayer, el técnico de los de Bérgamo dijo que para dejar salir a Hateboer necesita la certeza del fichaje de un recambio en ese lateral diestro. ¿Seguirá Hans con el Atalanta? «Veremos. La temporada pasada jugó muchos partidos. Si se va, tendrá que ser sustituido», dijo Gian Piero Gasperini a los medios italianos.