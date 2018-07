Mateu y Murthy vuelan con Lim a París a la caza de Guedes

El presidente del Valencia CF ha revolucionado las redes sociales con una imagen en la que aparece esta misma mañana junto a Mateu Alemany a punto de embarcar en el avión de Peter Lim.

Ambos, Murthy y Alemany, se este lunes con el máximo accionista en Turín, donde Lim asistía a la presentación de Cristiano Ronaldo con la Juventus. Hoy, el día comienza con esta imagen acompañada por el mensaje 'Off to the next appointment!', anunciando que viajan hacia la próxima cita que tienen marcada en la agenda.

Los directivos del Valencia CF mantuvieron una reunión con Lim en la que se pusieron sobre la mesa los nombres de la planificación de la plantilla, con especial interés en situaciones como las de Rodrigo Moreno y Gonçalo Guedes. ¿Dónde es la próxima cita de Matey y Murthy con Peter Lim?

Todos los indicios apuntaban a París y a Guedes, el futbolista que el Valencia CF quiere fichar desde hace meses después de un año cedido en el equipo de Marcelino. Efectivamente, el avión del máximo accionista del Valencia CF ha aterrizado ya en la capital francesa, donde a lo largo del día se van a producir los contactos con el PSG para intentar el fichaje.

El viaje se produce después del encuentro que mantuvieron este lunes Alemany y Murthy primero con el propio Peter Lim y más tarde, a la hora de la cena, con Jorge Mendes, representante de Cristiano Ronaldo y también de Gonçalo Guedes.