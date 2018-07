Cumbre por Gonçalo Guedes en París: así está el fichaje

El Valencia CF intenta convencer al PSG para que acepte la oferta por Gonçalo Guedes y ofrece diferentes opciones para hacer posible la operación. Esa es la idea y el objetivo con que Peter Lim, Anil Murthy y Mateu Alemany cogieron el avión este martes para viajar hasta París y reunirse con representantes del club de la capital francesa.

Concluída la cita no se puede decir que haya acuerdo pero sí que el Valencia CF mantiene importantes expectativas de conseguir el fichaje del futbolista portugués después de todos los acontecimientos de las últimas 48 horas, desde que los dos ejecutivos volaron el lunes por la mañana hasta Turín para verse allí con Peter Lim y Jorge Mendes.

A día de hoy la información de que disponemos es que el fichaje es posible aunque no va a ser fácil, como no lo ha sido desde el principio. El club parisino lo está poniendo muy complicado, asegura tener otras propuestas a pesar de que ya sabe que la decisión del futbolista es no volver a París y jugar en el Valencia CF.

La postura del jugador es de hecho una de las grandes bazas que tiene el Valencia CF para alcanzar su objetivo, que no es otro que poner de nuevo al extremo a disposición de Marcelino. Otra, la determinación de su máximo accionista, Peter Lim, dispuesto a apostar para hacer realidad el fichaje pese a las dificultades. Así lo ha manifestó ya en la cita que mantuvieron en Turín el lunes, hasta el punto de tomar el avión para desplazarse hasta París solo unas horas después.



En la negociación, el Valencia CF ha puesto sobre la mesa todas sus cartas y contempla todas las posibilidades con tal de hacerse con el futbolista de cara a la próxima temporada, ya sea a través del traspaso en unas condiciones que la economía del club pueda asumir o de prolongar la cesión al menos por una temporada más siempre que tenga firmada la opción para poder comprar al jugador, como ya hizo sin ir más lejos con el Inter y Geoffrey Kondogbia.

Un punto a tener muy en cuenta es que el futbolista se está mojando mucho para que se pueda llevar adelante el fichaje pero quiere tener claro su futuro más allá de que su cesión se pueda ampliar, su deseo es desvincularse del club francés y además tener claro dónde va a jugar antes de regresar de sus vacaciones.

