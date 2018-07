Gonzalo Villar responde a Mateu Alemany

Gonzalo Villar ha hablado por primera vez desde su salida del Valencia CF. El centrocampista murciano ha sido presentado este miércoles en el Estadio Martínez Valero como nuevo futbolista del Elche CF, adonde vuelve tras tres años como blanquinegro, y ha aprovechado para dar su versión de los hechos respecto al conflicto que tuvo con el Valencia CF a principios de este mes y que acabó con Mateu Alemany anunciando que no vestiría más la camiseta del Valencia CF porque el club "no quiere jugadores que no quieran estar en la cantera y antepongan intereses económicos sobre los deportivos".

"Entre Jorge Cordero y Mateu Alemany arreglaron la confusión que hubo con mis representantes. Estoy muy contento de estar aquí", ha expresado el joven futbolista, que añade que las declaraciones del director general del Valencia CF "no me afectaron mucho personalmente, pero ver a la familia triste por lo que decían sobre mí es un poco duro". La situación acabó desenquistándose sin llegar a los tribunales por el choque entre el jugador y su agencia, Media Base Sports, contra el Valencia CF.

El club decidió darle la carta de libertad guardándose un 80% de sus derechos económicos y el jugador analizó la situación en una carta de despedida que, según dice, hizo cambiar "a la gente cambió de opinión". "Pensaba que mi etapa en Segunda B había terminado y subir al primer equipo era algo muy complicado", afirma Gonzalo, que dio el 'OK' a su vuelta a Elche tras hablar con Pacheta: "El mister me llamó y me mostró su confianza, eso el jugador lo agradece. Es algo que no suele suceder. Probablemente fue el último empujón para que viniera".