Lim, Mendes y el Valencia CF, frente común para fichar a Guedes

El Valencia CF quiere a Gonçalo Guedes y Peter Lim va a echar el resto para conseguir el fichaje del extremo portugués. Es el punto de partida más aproximado para dibujar la situación en que se encuentra el fichaje después de todo lo ocurrido en las últimas 48 horas en el eje València-Turín-París, que ha llevado al propietario y a los principales ejecutivos del club a presentarse en la capital francesa para dar un nuevo impulso a una operación que lleva meses en marcha. Lim, el Valencia CF, Guedes y su agente Jorge Mendes, que no viajó con ellos a París, han hecho un frente común para convencer al PSG de que esta es la mejor opción para el jugador sean cuales sean las condiciones en que se acabe alcanzando el acuerdo. Sobre la mesa, como veremos, hay varias.

Entonces, ¿va a poder fichar el Valencia CF a Guedes? Según la información de que disponemos, el Valencia CF mantiene importantes expectativas de acabar haciendo realidad el objetivo, que no es otro que poner de nuevo al extremo a las órdenes de Marcelino. De una manera o de otra. Peter Lim está dispuesto a apostar y, de hecho, ha llegado hasta los 40 millones de euros para hacerse con el futbolista en propiedad, una cantidad por la que, a día de hoy, el PSG no lo suelta.

¿Cuál es la postura de los franceses? De entrada, siguen convencidos de que el valor del jugador está por encima de esa cantidad y hasta aseguran tener propuestas superiores, un argumento que se les puede caer desde el momento en que el propio jugador les ha comunicado su deseo de marcharse y jugar en el Valencia CF, lo que obligaría a los franceses a descartar otras opciones y centrarse en trabajar el mejor acuerdo posible para todas las partes.

Ha aparecido, sin embargo, un nuevo obstáculo en la operación que habrá que salvar. En los últimos días, el nuevo entrenador del PSG, el alemán Thomas Tuchel, ha manifestado a los dirigentes del club de la capital que está dispuesto a darle una oportunidad a Gonçalo Guedes, incluso ha llamado personalmente al futbolista para tratar de convencerlo porque sabe que no está por la labor de regresar a París pese a que tiene contrato hasta 2021.



Estrategia en Turín

A partir de ahí, el club está dispuesto a plantear y de hecho ha planteado ya diferentes escenarios para llevarse al jugador, que fueron analizados y discutidos en la cita que Peter Lim había mantenido horas antes con Alemany y Murthy en Turín. Hasta allí había llegado el magnate de Singapur procedente de Londres la noche del domingo para asistir a la presentación oficial de Cristiano Ronaldo como nuevo futbolista de la Juventus.



Aprovechando que el propietario iba a estar a poco más de mil kilómetros de València, quedó fijada una cita y tamto Anil Murthy como Mateu se subieron a un avión y viajaron hasta allá para reunirse con él y actualizar los planes de mercado. Fue una «reunión de planificación de la temporada del regreso a la Champions League», como rezaba el comunicado oficial con el que el Valencia CF informó de la cita a sus aficionados, foto incluida. Los dos dirigentes iban con idea de que fuera un viaje casi relámpago, para regresar la misma noche del lunes tras el encuentro con Peter Lim. En esa reunión se habló de otras situaciones como la de Rodrigo Moreno, pero básicamente el objetivo era Gonçalo Guedes. Lim, entonces, concertó una cita con el PSG y propuso a sus ejecutivos que se quedaran y le acompañaran al día siguiente hasta París.

Antes de abandonar Turín, esa noche Mateu y Murthy cenaron con Peter Lim y a la cita se unió también Jorge Mendes, entre todos dejaron clara la estrategia a seguir en este viaje al encuentro del PSG. Se plantearon los diferentes escenarios para intentar sacar de allí al futbolista, que pese a estar disfrutando de sus vacaciones empieza a estar agobiado porque se aecrca la hora del regreso –24 de julio– y ve que no se avanza.

El Valencia CF trabaja con el club francés con varias propuestas sobre la mesa, desde el traspaso definitivo que pagaría en varios plazos hasta prolongar la cesión al menos por un año más y sentar las bases de lo que podría ser un futuro traspaso. Esto es fundamental porque la idea de Guedes es dejar, si no atado, muy claro su futuro después del PSG. la cesión, por tanto, solo se contempla con una opción de compra mediante la cual el Valencia CF pueda disfrutar una temporada más al jugador y aplazar al menos un año el fichaje, caso de Kondogbia el verano pasado.



Todo atado

Mateu Alemany se presentó ante el máximo accionista con todo lo que respecta a la planificación atado y coordinado al detalle y con la información de la parte del jugador actualizada, sobre todo porque el propio entrenador, Marcelino García, habló días atrás con el Gonçalo Guedes para confirmar que su compromiso sigue siendo total más allá del punto en que se encuentran las negociaciones. Para el asturiano este nbo es un fichaje más, es una pieza importantísima que no se puede dejar al azar de que el 31 de agosto se pueda hacer o no. Guedes es un objetivo claro y el propio Valencia a estas alturas no lo esconde.

De hecho, los responsables del club viajaron a la capital francesa en el avión privado del propietario y el presidente compartía una fotografía posando en la escalera de la aeronave junto a Mateu y en la que podía apreciarse el escudo de la entidad grabado en el fuselaje. «¡A la próxima reunión! De camino a la próxima ciudad preparándonos para la temporada 18/19», escribía Anil en las redes sociales.

Horas más tarde, el presidente redoblaba las expectativas con otro mensaje que confirmaba todas las sospechas de forma definitiva. El objetivo del viaje, efectivamente, era Guedes. «La Torre Eiffel desde el avión. Estoy contento de volver a París». Esa puesta en escena, de los tres viajando a por Guedes y la 'retransmisión' de acontecimientos casi en directo por parte de Anil Murthy, retrata un mensaje que se enmarca dentro de su intención por hablarle directamente al aficionado y que viene a decir algo así como que el Valencia CF ha pasado al ataque para fichar al jugador más deseado y esperado por el valencianismo.

La de Guedes siempre ha sido una operación compleja pero eso no ha frenado en ningún momento a los dirigentes de Mestalla, que tienen muy claro –Marcelino el primero– que mientras haya posibilidades de traerlo de vuelta hay que intentarlo hasta el final. Y, aunque la postura del PSG es dura, las hay.