Estas son las cifras del Abono Total 2018/19

El Valencia CF 2018/19 ilusiona. Se han cumplido las expectativas más optimistas del club en lo que se refiere a la renovación de abonados para el año del Centenario y del regreso a la Champions. En estos momentos, el porcentaje de renovaciones alcanza el 94%, una cifra altísima que supone un 10% más con respecto a la pasada temporada. El total contabilizado ahora mismo es de aproximadamente 35.000 abonados, a los que todavía restar por sumar las nuevas altas, que se formalizan desde esta semana hasta el 1 de agosto. La temporada pasada, contando los abonos de media temporada, la cifra se acercó a 37.000 abonados. Desde el club se confía en que se va a sobrepasar ese número de forma inminente, de aquí al 1 de agosto.

Las perspectivas en la entidad de Mestalla son las de rebasar la cifra de los 40.000. El club abrirá también a partir del 1 de agosto un nuevo plazo para la venta de nuevos pases. El número de estos abonos todavía no se puede conocer, pues será el resultado del sobrante de los 37.000 de la pasada temporada que no han renovado más aquellos que no formalicen la nueva alta.



Un máximo de 41.000 abonos

Este año el Abono Total, que incluye todos los partidos oficiales que el Valencia CF dispute esta temporada en Mestalla, y que entre Liga, Copa y Champions será de un mínimo de 23, tienen que adecuarse a la normativa UEFA. El aforo total del estadio es de 48.000 espectadores, pero las limitaciones que impone la UEFA no permiten que se oferten todas las localidades en abonos. Así, el máximo de pases que pueden ponerse a la venta es de 41.000, pues en la máxima competición europea 3.000 localidades deben reservarse para acreditaciones y otras 3.000 corresponden a la afición del equipo rival y a otros compromisos con patrocinadores del club.

Esta semana se ha abierto el plazo para que los aficionados que hicieron la pre-reserva online de nuevas altas acudan a las taquillas de Mestalla a lo largo de las próximas dos semanas. Si de esas 3.000 hay peticiones que finalmente no se formalizan, las localidades libres se sumarán al sobrante de la renovación y se ofrecerán en un nuevo cupo de nuevas altas cuando acabe esta fase de la campaña, a partir del 1 de agosto.

Como LaLiga no comienza hasta el fin de semana del 18/19 del mes próximo, el club cuenta con un margen de dos semanas y media como mínimo, que sería una más en caso de que el Valencia CF estrenara la temporada como visitante lejos de Mestalla. En ese tiempo confían desde la entidad valencianista en sumar y alcanzar las cifras previstas para que Mestalla luzca un aspecto único en la temporada del Centenario y la vuelta a la Champions. En ese sentido se manifestaba el presidente Anil Murthy en su balance del aniversario de su llegada a la presidencia: «Pedimos tener una asistencia alta, una atmósfera que va a ayudar al equipo a conseguir victorias. Es clave tener un buen equipo en el campo y una atmósfera que ayude».

Por primera vez en los últimos años la demanda puede igualar o incluso superar la oferta. La afición del Valencia se 'engancha' al Centenario. Mestalla vuelve a latir.