Guedes quiere evitar volver a París

Gonçalo Guedes sigue muy de cerca desde su lugar de descanso en vacaciones las noticias que se están produciendo entre València y París respecto a su futuro más inmediato. Si no preocupado todavía, sí empieza a estar un poco nervioso porque se acerca la fecha del regreso a los entrenamentos y tendrá que hacerlo de nuevo con el PSG, una situación que le gustaría evitar a pesar de que está al corriente de que no es fácil. Tiene tres años más de contrato y todavía no se han dado las condiciones para que pueda plantearse su salida. No pudo ser antes del 1 de julio, que es cuando el club parisino tenía el ultimátum de la UEFA para vender, y ya es complicado que ocurra en lo que resta de semana, porque en principio a partir del próximo lunes el portugués tendrá que ponerse a las órdenes del nuevo entrenador del PSG, Thomas Tuchel.

En un principio, entre el lunes 23 y el martes 24 es la fecha prevista para que se incorporen los futbolistas del PSG que estuvieron en el Mundial de Rusia y sus selecciones cayeron eliminadas en octavos de final. Es el caso de Portugal y Guedes, que ese día tendrá que presentarse en París después de haber transmitido a los responsables del club que su deseo es marcharse y continuar jugando en el Valencia CF. Salvo cambio de planes, Gonçalo está citado para ese día y formará parte de la expedición que partirá de inmediato hacia una gira por Asia, donde jugará varios partidos. Entre ellos, curiosamente dos en Singapur entre el 26 y el 30 de julio ante Arsenal –de Unai Emery por cierto– y Atlético de Madrid, que son dos de los clubes a los que en algún momento de este verano se relacionó con un interés por ficharlo.

La voluntad del futbolista es firme. Tal como hemos venido contando, Guedes y su agente, Jorge Mendes, están en esta historia de parte del Valencia CF, creen que lo mejor para su progresión y su felicidad es continuar a las órdenes de Marcelino y van a ejercer toda la presión posible para que esta operación se lleve a cabo. Aunque Thomas Tuchel no tiene ningún problema en quedarse con Guedes, de hecho ha transmitido al propio jugador que le gustaría contar con él, Gonçalo y Mendes tienen claro que en el PSG Neymar, Mbappé y Cavani son intocables y su papel sería totalmentre secundario. Y él, por encima de todo, quiere jugar.

La cumbre de París no acabó con fumata blanca pero hay una negociación en marcha, habrá nuevos contactos y se trabajará sobre todas las propuestas con el objetivo de alcanzar un acuerdo del que puedan salir beneficiadas todas las partes. Tendrá que ser antes del 31 de agosto, aunque para eso queda mucho y Marcelino, recién renovado, espera buenas noticias antes.