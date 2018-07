Luan Vieira vuelve a estar sobre la mesa del Valencia CF

Kevin Gameiro no ha entrenado este viernes y ya descuenta las horas para incorporarse al Valencia CF una vez que el Atlético y el Milan parecen ya muy cerca de cerrar todos los detalle la operación Kalinic, que se convertirá en el sustituto del francés en la plantilla de Simeone. «No me gustaría profundizar con futbolistas que no están en la plantilla, Gameiro es una posibilidad de mercado, es un jugador con un perfil diferente a los que compusieron la plantilla del año pasado y los que tenemos ahora. Él u otro delantero va a venir, por lo tanto, veremos cuál es el dicurrir, pero un delantero, cómo mínimo, va a ampliar nuestra plantilla», decía Marcelino el jueves en la rueda de prensa de su renovación de contrato.

Pero ojo, porque puede no ser el único. El Valencia CF, tal como ha informado también Onda Deportiva València, está muy atento a lo que pueda ofrecer el mercado. De hecho, el club tiene prevista una reunión este viernes con los representantes de Luan Vieira, delantero del Gremio de Porto Alegre que ya estuvo relacionado con el club de Mestalla el pasado verano, si bien finalmente no se dieron las condiciones necesarias para su fichaje. El equipo arrancó con tres delanteros la temporada 17/18. El Valencia CF sigue de cerca la evolución de mercado de verano ante la posibilidad de que salgan Zaza o pueda producirse esa oferta irrechazable por Rodrigo Moreno, más bien el italiano.

Luan Vieira es un delantero de 25 años que convence a Marcelino y que no se llegó a concretar el pasado verano a pesar de que la operación se presentaba en unas condiciones muy intreresantes. Hoy, el brasileño parece tener propuestas interesantes pero el Valencia CF está bien colocado.