El drama de Sito (2ª parte)

Una doble contusión en el hombro es la razón que oficialmente ha dejado fuera a Andrés Pascual Santonja, más conocido como 'Sito', de viajar hasta Suiza para continuar la pretemporada con el primer equipo. El futbolista de 21 años, extremo izquierdo, vuelve a quedarse sin su oportunidad para convencer a Marcelino, justo lo mismo que le ocurrió hace un año, cuando ya tenía en el bolsillo el billete para viajar al stage en la localidad francesa de Évian les Bains pero en uno de los últimos entrenamientos en Paterna sufría una lesión muscular que le dejaba KO durante varias semanas.

Entonces el jugador se había ganado el derecho a tener esa oportunidad después de una buena campaña, pero la lesión le dejó fuera de la dinámica del primer equipo no solo en el stage de Francia sino ya para toda la pretemporada, por lo que en el mes de agosto se marchaba cedido al Lorca de Curro Torres. Esta vez tenía muchas esperanzas de poder subirse a ese avión con destino Suiza, pero a última hora ha vuelto a quedarse en tierra a pesar de que a lo largo de la semana ya había completado algún entrenamiento y parecía recuperado de sus molestias en el hombro.

La decisión del club, en la que ha pesado la idea de Marcelino de no llevarse más de 25 futbolistas hasta Crans Montana, evidencia que el canterano no entra en los planes del primer equipo para esta temporada del Centenario. Desde luego al chaval no le ha acompañado la suerte. La pasada temporada, además, también se perdió las dos eliminatorias decisivas de la promoción de ascenso a la Liga 1|2|3 con el filial valencianista por una lesión. Otra vez los problemas físicos se cruzan en su camino y le vuelven a negar la oportunidad de demostrar de lo que puede ser capaz en estos días de trabajo intenso y de los primeros test de preparación, lo mismo que ocurría hace justo un año.

Y eso que su posición en el terreno de juego es la de extremo por la banda izquierda, precisamente ahí donde el técnico asturiano explicaba el pasado jueves en rueda de prensa que necesita realizar, no una, sino dos incorporaciones para afrontar la temporada con garantías.

Sito tiene contrato con el Valencia CF hasta el 30 de junio de 2020, aunque todo apunta a que este verano tendrá que buscar equipo para continuar su carrera.

El drama de Sito (1ª parte)