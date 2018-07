El filial arranca el verano con una derrota

El Valencia Mestalla comienza con derrota. El conjunto de Miguel Grau disputó este sábado su primer partido de pretemporada contra el Albacete Balompié en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta con un equipo lleno de caras nuevas y a pesar de que estuvo a punto de adelantarse en el marcador en los primeros compases gracias a un gran lanzamiento de falta de Vicente Esquerdo, acabó sucumbiendo ante los de Ramis, que empataban justo al filo del descanso con un testarazo de Acuña que no pudo detener Emilio Bernard. El partido no tuvo grandes ocasiones pero en la segunda mitad los manchegos aprovecharon una aproximación para hacer el segundo y definitivo a través de Isma. El filial respondió ante el primer test competitivo del verano con un once en el que hasta siete futbolistas –Emilio, Xavi Estacio, Iñaki Pardo, Marc Baró, Óscar Poveda, Pascu y Esquerdo– jugaban la temporada pasada con el Juvenil División de Honor. El encuentro sirvió para que debutaran como valencianistas los nuevos fichajes: el central Fernando Román, que lució el brazalete de capitán en su primer partido con el equipo, y el atacante Xabier Mayordomo.



Tiempo muerto por el calor

Como curiosidad, el partido se detuvo varias veces debido a las altas temperaturas para que los futbolistas pudieran hidratarse y jugar el encuentro sin problemas. Tras este tropiezo ante todo un Segunda, el filial valencianista disputará el próximo miércoles un segundo amistoso ante el Nàstic de Tarragona en el Antonio Puchades para seguir con la preparación de cara a una temporada muy exigente en Segunda División B.