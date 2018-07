Guedes evita los colores del PSG

Gonçalo Guedes agotó ya sus vacaciones y este lunes está citado en París para ponerse a las órdenes del nuevo técnico Thomas Tuchel, realizar los exámenes médicos y viajar por la tarde con el equipo a Singapur, donde el PSG inicia una gira por Asia para disputar la Internacional Champions Cup.

El deseo del futbolista, sin embargo, es volver cuanto antes a València. Le gustaría no haber llegado a este día sin decidir su futuro, que en sus pensamientos está fuera del club parisino. Otra cosa muy distinta es lo que está firmado.

Tanto es así que Gonçalo, en sus redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram) evita cualquier referencia al París Saint-Germain y también mostrarse con los colores de este equipo. Lógicamente no puede aparecer vestido con la camiseta del Valencia CF, porque el pasado 1 de julio acabó su vinculación, pero en todas sus cuentas y perfiles el jugador aparece con los colores de Portugal y nunca con el PSG, con el que tiene contrato hasta 2021. Casualidad o no, sin duda su cabeza no está allí.

Guedes, al contrario que otros compañeros que han de incorporarse también este lunes, ha evitado igualmente publicar mensajes o fotos en las que anuncia su regreso a París para comenzar el trabajo de pretemporada. Sus cuentas siguen en silencio desde la última noche de sus vacaciones en México, cuando publicó una imagen cenando con su novia.