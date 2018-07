Rafa Mir, camino de la UD Las Palmas

Rafa Mir está a un paso de fichar por la UD Las Palmas. El exdelantero del Valencia de 21 años y que milita en el Wolverhampton Wanderers, que está dirigido por Nuno Espírito Santo, se pone a tiro. "Me atrae el proyecto que está diseñando la UD Las Palmas, es muy atractivo. ¿A quién no le gustaría jugar en Canarias? Por supuesto que sí me atrae la posibilidad", valora el artillero murciano al diario La Provincia. Mir contabiliza ocho partidos con el cuadro ché y fue traspasado a los 'lobos'.

La entidad amarilla busca un tercer delantero, que elevaría las prestaciones de Rubén Castro y Sergio Araujo. Con el conjunto recién ascendido a la Premier League solo ha computado ocho partidos. Mir estuvo cercca de fichar por el Real Madrid y terminó en las filas del Wolverhampton inglés tras el pago de dos millones de euros. El agente del atacante -Carlos Bucero- es el mismo que el de Manolo Jiménez.

También te puede interesar:

Atropellan a Rafa Mir en un paso de cebra