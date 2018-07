Caso André Gomes: Otro movimiento que beneficia al Valencia CF

El Valencia CF quiere fichar a André Gomes pero sabe que es muy difícil, si bien cada día sucede una cosa nueva que lo convierte en menos difícil. SUPER ya informaba días atrás que el nombre del centrocampista portugués se puso en la mesa del Valencia CF en la primera reunión de planificación de la plantilla pero que finalmente quedó descartado porque el fichaje se daba por imposible.

Pero lo que a finales de mayo era imposible se convirtió en difícil en julio, ya que ningún equipo ha ofrecido al FC Barcelona lo que entonces pedía por André, que eran los 37 millones de euros que pagó por él al Valencia CF; 35 fijos y dos en variables.

Ya a principios de julio la estrategia del Barça cambió y con ello la cantidad de dinero que pide por el futbolista. En este sentido, el diario Sport aseguraba que el precio ya no eran 37 millones de euros si no 20, 18 en fijo y dos en variables. Además, y aquí viene lo importante, la intención del equipo catalán era vender al jugador por esa cantidad antes de la gira que el Barça tiene esta semana en Estados Unidos.

Este diario aseguraba al respecto que la intención del jugador era estar en la gira y así será porque salvo sorpresa mayúscula de última hora, André estará en el avión que este martes parte desde la Ciudad Condal a las cuatro y media de la tarde desde el aeropuerto de El Prat rumbo a Portland.

Ahora, lo que se publica en Barcelona respecto a la intención del Barça con André Gomes es sensiblemente diferente; se asegura que el Barça ha optado por llevarse al jugador a Estados Unidos porque así será más fácil venderlo ya que, por decirlo de alguna manera, si juega amistosos está en el escaparate.

Sea como sea, la realidad es que el Barça sigue sin deshacerse de un futbolista con el que no cuenta desde el punto de vista deportivo pero no logra sacarle el rendimiento económico que quiere, de ahí que su estrategia vaya cambiando conforme avanza el verano. Y esa es precisamente la estrategia del Valencia CF, esperar a que lleguen los días finales del mercado de verano. Sin ir más lejos, hace solo unos días el ex enternador del club de Mestalla y ahora en el Arsenal, Unai Emery, descartaba que vaya a llevarse a André Gomes al conjunto de Londres.

Al respecto, como ya publicara este diario, el entrenador valencianista, Marcelino García Toral, está dispuesto a entrar en escena para tratar de convencer al jugador, siempre y cuando haya algún tipo de negociación entre clubes.