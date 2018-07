Diario AS: El FC Barcelona no se olvida de Dani Parejo

Ernesto Valverde vuelve a pensar en Dani Parejo para su FC Barcelona. El que fue entrenador del Valencia CF ya lo tuvo en cartera la temporada pasada si bien no llegó a haber negociación entre clubes, y en esta parece que apunta a lo mismo.

Según informa el Diario As, Valverde vuelve a pensar en Parejo pero no como primera opción, ya que el mismo periódico asegura que "podría entrar en la lista como uno de los tapados". Según ha podido saber SUPER el Valencia no contempla bajo ningún concepto la salida de Dani Parejo ya que es pieza fundamental para el entrenador Marcelino García Toral. Tiene una cláusula de 50 millones y termina contrato en junio de 2020 por lo que el Valencia tiene la intención de ampliarlo.