Neto: "Con un buen equipo y un mal portero no ganas partidos"

A sólo un año de los 30, Norberto Murara es una voz experimentada en el joven vestuario blanquinegro. El cancerbero se prepara para una temporada «espectacular», donde la «fuerza» que transmite Mestalla debe ser decisiva para responder a «una exigencia más alta». En lo personal, ser padre de una «chiquilla» le ha cambiado todas las «percepciones vitales».

¿El año pasado, en la pretemporada, me comentó que había fichado por el Valencia para escribir su propia historia. ¿En qué capítulo está la narración?

Ha pasado muy rápido, la verdad, y no dejaron de pasar cosas. Fue un año muy intenso. Tuvimos la felicidad de disfrutar de cosas muy buenas. Me siento satisfecho del trabajo realizado a lo largo de todo el año. Hicimos un buen equipo, tuvimos un buen año. Dar mi palabra de intentar participar en la recuperación del Valencia, y conseguir todo lo que queríamos, me hizo irme de vacaciones con la cabeza muy satisfecha e ilusionado con los retos que vienen.

¿Qué le ha aportado, en el plano personal, la decisión de venir al Valencia? ¿Le ha hecho sentirse más futbolista, más protagonista?

Es lo que yo buscaba. En el fútbol el ambiente de un estadio puede ser muy bonito, pero para nosotros es un trabajo y en cada trabajo queremos sentirnos importantes. A mí me faltaba eso, era lo que necesitaba. Quería demostrar todo lo que tengo dentro de mí. El Valencia me dio la oportunidad y, de verdad, ha sido una responsabilidad muy positiva y he intentado corresponder.

Su reivindicación ha sido tal que ha sonado para clubes italianos.

En València estoy feliz e ilusionado. Quiero centrarme en mi trabajo, en estar con la cabeza ocupada en lo que hacemos. No pienso en nada más. En el fútbol los ciclos son muy dinámicos, cambiantes. Existen también muchos factores externos y los jugadores no debemos entrar en ellos. Al menos, yo no lo hago. Me gusta saber que estoy contento e ilusionado.

¿Siente, cerca de los 30 años, que está en el periodo de madurez de un portero?

No lo sé. Te puedo decir que me siento pleno, con mi cuerpo y con mi mente. Feliz, en armonía, en un buen equilibrio. Puede ser que la edad ayude y te haga comprender aspectos que no entendías cuando eras más joven. Con toda la experiencia que tengo, creo que debo intentar mantener este equilibrio. Al final los futbolistas vivimos del equilibrio, es lo más importante para temporadas de tanto desgaste e intensidad. Estoy muy a gusto y espero poder dar cada vez más y mejor.

Los segundos años de un proyecto son más difíciles. El Valencia ya no es una «sorpresa». Desde enero los rivales les ven venir.

Eso va a pasar siempre, pero más después de la temporada de la que venimos. Sin duda, por ser un proyecto que entre comillas nació el año pasado, las cosas nos salieron bastante bien. Todos los equipos nos conocen y contra los que juguemos saben que somos muy buenos. Y empiezan a mirarnos de otra manera. Somos conscientes de eso, pero debemos preocuparnos de trabajar y seguir evolucionando, porque la exigencia será mucho más alta. Es un año ilusionante, pero será espectacular si estamos preparados.

Si se confirma que el Valencia parte en el bombo 4, espera una Champions tremenda. Mestalla deberá transmitir esa «energía» con la que le gusta definir al estadio.

El año pasado Mestalla nos transmitió una energía y una atmósfera increíbles. Estar en un campo que te transmite tanta fuerza que te lleva adelante... No solo por la Champions, tener a la afición de lado en todos los partidos es fundamental. Es lo que marca la diferencia, nuestra gente. Los rivales saben de la dificultad que es pasar por Mestalla. Debe ser una rutina para que el equipo alcance objetivos aún más grandes.

¿Qué reflexión saca de su no convocatoria para el Mundial?

Son cosas ya pasadas en las que no hace falta entrar y debatir. Todo jugador quiere estar en su selección, porque quieres estar al máximo nivel, entre los mejores. A veces existen decisiones que no dependen solo de nosotros y momentos en los que no podemos influenciar. Quiero centrarme en el presente y no valorar lo que ya es pasado. Quiero mirar hacia adelante. Todo lo que busco con trabajo llegará.

Pepe Reina criticó la calidad de los balones en Rusia 2018, decía que cada vez son más difíciles de blocar para favorecer el espectáculo. En el Mundial se vio.

No sé si definirlo como falta de organización. Tú te acostumbras a un balón durante toda la temporada y luego te presentas en un torneo al final del año futbolístico para jugar con otro balón. No es que los porteros digamos excusas, quien de verdad trabaja bajo palos conocen las diferencias que hay de un balón a otro. Y la problemática que eso te puede causar. Estás 365 días trabajando con un balón y luego estás 20 con otro. Te cambia todo. Cambiar tu instinto automático es difícil. Debemos adaptarnos y pasar por encima de las dificultades, pero es un factor que nos molesta, porque influencia.

Con el traspaso de su compatriota Allison al Liverpool por 75 millones, los porteros ya se cotizan tanto como los delanteros.

Sí. El fútbol se ha modernizado y ha sido, entre otras cosas, por los porteros. No podemos comparar este fútbol con el de hace 30 años. Se juega a otra velocidad. Con esta modernización aumenta la necesidad de contar con buenos porteros. Si tienes un buen equipo y un mal portero, no ganas partidos. No te da para ser primero, igual eres tercero, te marca la diferencia... El nivel de la competición te pide grandes porteros. Y ese nivel mayor se refleja en los traspasos.

La convivencia y competencia con Jaume se ve muy sana, al menos, desde el exterior.

Somos un grupo sano. La competencia no solo está en la portería. No pienso en la competencia, sino en hacer mejor mi trabajo.

¿Qué tal vio a Racic y Diakhaby en su estreno ante el Galatasaray?

Son muy buenos jugadores, por eso los hemos fichado. Demostraron un alto nivel competitivo porque no era fácil. El Galatasaray estaba más tiempo entrenando y para nosotros era el primer partido. No era un amistoso fácil. Estamos haciendo un buen equipo.

¿Ha hablado con Guedes? ¿Le ha dicho si va a venir?

Si vuelve, estaremos muy contentos. Aparte del gran jugador que sabemos que es, y de que ha hecho un gran año, fue un compañero de equipo ejemplar, con una actitud positiva. Es un chico muy bueno, muy tranquilo. Si vuelve será fundamental, tanto en la parte del campo como en la parte humana. Será muy bueno su regreso.

¿Cómo le ha cambiado la paternidad? ¿Cómo es esa experiencia?

Me ha cambiado todo –sonríe abiertamente–. En serio, cuando no eres padre, y escuchas a los padres y a las madres cómo les cambia la vida, parece un discurso tópico. Pero cuando lo vives... No es que te cambia solo por tener a la chiquilla a la que debes cuidar. Te cambia la mentalidad, tus pensamientos, tu percepción de la vida. Cambias el chip de tantas cosas... Empiezas a pensar de manera distinta. Soy una persona muy afortunada. Mi niña me ha ayudado a obtener el equilibrio del que antes te hablaba.