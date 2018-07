Guedes, fuera de la lista del PSG

El entrenador del PSG, Thomas Tuchel, ha decidido la lista de futbolistas que viajan este martes a la gira asiática que el equipo inicia en Singapur, donde se medirá a Arsenal y Atlético de Madrid en la International Champions Cup. Hay cambio de planes con lo que respecta a futbolistas que pueden salir en lo que resta de verano, caso de Gonçalo Guedes, que finalmente se queda en París a la espera de acontecimientos.

Entre los futbolistas que se quedan fueera de la lista de 24 están Krychowiak, Jesé, Di María y Guedes. Los dos primeros estaba previsto que no viajaran, con el canario no cuenta y el polaco está negociando su salida a un club de la Premier. A Di María le han concedido unos días extra de vacaciones, según la versión oficial del PSG, y sobre la ausencia de Guedes no hay una explicación clara más allá de que el jugador le ha transmitido al club parisino su deseo de marcharse.

Hasta hace un día la intención del técnico alemán era llevarse a Guedes a la gira, en la que están finalmente los jugadores Buffon Trapp, Cibois, Descamps, Kurzawa, Georgen, MBE Soh, Nsoki, Rimane, Zagre, Dagba, Sissako, Verratti, Lo Celso, Diarra, Nkunku, Rabiot, Toufiqui, Bernede, Draxler, Fressange, Postolachi, Bahebeck y Weah.