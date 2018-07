Lausanne - Valencia: Te toca, Kangin Lee

El Valencia jugará esta tarde en Lens su segundo partido amistoso en esta pretemporada previa al año del centenario, el encuentro será ante el conjunto local de Lausanne que juega en la segunda división Suiza tras descender este pasado curso. Sin duda, el conjunto de Mestalla tendrá enfrente un rival muchísimo menos poderoso que el del pasado sábado, donde se impuso al Galatasaray, que es el campeón turco y un equipo que este año va a jugar la Champions. Hoy, será un día para que los de Marcelino sigan acumulando minutos de rodaje en las piernas y para que los futbolistas sigan ganando frescura y ritmo de competición, porque en menos de un mes arranca la liga. El encuentro ante los suizos será un entrenamiento más, de hecho, se juega en el campo donde el Valencia está entrando estos días en las montañas de Suiza, pero Marcelino espera que como siempre su equipo dé lo mejor en el campo.

[Sigue el Lausanne Sport - Valencia CF, en directo]

Después de la buena imagen mostrada ante el Galatasaray, Marcelino volverá hacer dos equipos y sería raro que alguno de los canterano se quede sin minutos porque la idea es que todos participen y que todos tengan su oportunidad incluido el recién llegado Kangin Lee. En el entrenamiento previo al partido Marcelino incidió mucho en la portería a cero, ya que desde que llegó el Valencia esa ha sido una de las obsesiones del técnico asturiano y en encuentros ante como el de hoy donde enfrente habrá un rival muy inferior el técnico quiere dejar la portería a cero para empezar a construir un equipo muy rocoso atrás, de transiciones muy rápidas y contragolpes letales. Ese es el plan y eso es lo que se buscará en estos partidillos de pretemporada.

Diakhaby volverá a ser uno de los focos de atención del valencianismo, el francés dejó una buena sensación en su debut con la camiseta valencianista junto al argentino Garay. Su poderío aéreo y su envergadura han de ir acompañados del orden táctico que el cuerpo técnico y sus compañeros tratan de inculcarle diariamente. En esa defensa, en la que esta temporada va haber una competitividad altísima para jugar todos están entrenando muy fuerte pero es especialmente ilusionante ver a Murillo muchísimo mejor físicamente de lo que acabo la pasada campaña. Marcelino rotó mucho a los centrales cuando los tuvo sanos y ahora con el francés tendrá muchas más opciones para elegir una defensa de máximas garantías en cada partido. Además, el partido debe servir para que Marcelino siga probando la sala de máquinas. Esta semana en Suiza la está aprovechando el cuerpo técnico para ver mucho a Carlos Soler y al danés Wass en el centro del campo junto con Racic o Parejo indistintamente. Es evidente, que el técnico busca alternativas en la creación ante una posible sanción o a ausencia del capitán Dani Parejo y por eso las continuas pruebas con dos futbolistas que a priori contaban como jugadores de banda, pero que en estas primeras semanas de pretemporada están acumulando muchos minutos entrenamiento jugando en el centro del campo. En ese centro del campo volverá a tener sus minutos el serbio Uros Racic, el exjugador del Estrella Roja está siendo una de las sensaciones de los entrenamientos y lo fue ante los turcos el pasado sábado. Su altura engaña porque parece torpe, sin embargo, se trata de un futbolista de calidad que juega rápido y que sabe regatear y aguantar la pelota. Es otro de los alicientes del encuentro de hoy por ver si es capaz de ir repitiendo el rendimiento tan esperanzador que ofreció en su debut.



Las bandas y Kangin Lee

En las bandas volverán a tener minutos los valencianos Ferran y Nacho Gil, que siempre aportan cosas positivas al equipo y con los que el cuerpo técnico está muy contento por su trabajo estos días. Arriba, está previsto el regreso de Rodrigo tras volver bastante antes de lo esperado por sus vacaciones reducidas por el mundial y seguirá teniendo sus opciones el italiano Zaza, un jugador que pese a saber su rol y su más que posible salida está peleando duro para cambiar su situación y está entrando motivadísimo. Ante el Galatasaray estuvo fallón pero lo intentó todo y salió con muchísimas ganas. Por su parte, el recientemente fichado Cristiano Piccini verá el partido desde la banda porque el campo no tiene ni siquiera gradas y los valencianistas seguirán con mucha atención el posible debut con el primer equipo del coreano Kangin Lee. El asiático es un futbolista que despierta ilusiones del aficionado valencianista por todo lo que se habla de él y por la calidad que atesora. Se trata de un jugador jovencísimo pero no por ello se trata de un jugador ni mucho menos tímido. Ya en sus primeros entrenamientos está demostrando que la pelota no le quema y que intenta hacer lo que sabe desde pequeño que es encarar, driblar y marcar goles. Sin duda, su participación en Lens es una de las grandes atracciones para el valencianista en la tarde de este martes de julio en la que el Valencia debe seguir supuesta a punto de cara a una temporada que va a ser muy dura y exigente. Ahora es cuando la pretemporada empieza a empinarse.