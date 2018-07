¿Qué pasará con el lateral derecho si el Valencia CF vende a Montoya?

El Valencia CF está negociando con el Real Betis Balompié la venta de Martín Montoya. El propio club de Mestalla desliza que las negociaciones están encaminadas al tiempo que el representante del futbolista dice en medios de comunicación italianos que el Nápoles también quiere al jugador. Vaya donde vaya, lo cierto es que el Valencia CF no cuenta con él y tiene la intención de traspasarlo, algo que el futbolista ve con buenos ojos ya que el club de Mestalla acaba de fichar un lateral derecho, el italiano Cristiano Piccini por el que finalmente ha pagado ocho millones al Sporting de Lisboa. Por Montoya el club blanquinegro espera sacar entre cinco y seis millones de euros.

De momento, según ha podido saber SUPER, la intención del Valencia CF no es fichar otro lateral derecho, pero esa es una realidad que puede cambiar conforme avance el verano. De hecho, en las primeras ideas de planificación de la plantilla, Marcelino contaba con poder fichar dos laterales derechos al menos en la teoría, pero ya se sabe que el mercado convierte los planteamientos teóricos en realidades. A día de hoy, con el fichaje de Piccini ya hecho, las prioridades ya no están en el lateral derecho, están en los centrocampistas que puedan jugar por banda izquierda ya que no hay ninguno en plantilla.

Cierto que hay plena confianza en que tarde o temprano se cierre el fichaje del portugués Gonçalo Guedes, pero como el propio Marcelino dijo en rueda de prensa, necesita dos jugadores para ese puesto. El portugués André Gomes es uno de los que maneja el conjunto de Mestalla pero su contratación también es complicada, no en vano las opciones de que regrese a Mestalla pasan porque lleguen los días finales de mercado y el FC Barcelona no sepa qué hacer con él. Si el Valencia ficha a André Gomes, será en calidad de cedido.



Ocho defensas

En cuanto a la defensa se refiere, Marcelino quiere ocho jugadores. Tiene dos laterales izquierdos, Gayà y Lato, cuatro centrales, Diakhaby, Garay, Murillo y Vezo/Paulista, y dos laterales derechos, Piccini y Vezo/Paulista, pero esto es obviamente una teoría, es decir, los partidos en los que no tenga a Piccini el técnico asturiano contempla la posibilidad de que juege en ese puesto Gabriel Paulista, algo que ya hizo la temporada pasada en el encuentro que el Valencia CF ganó en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla. Peo cuando sí tenga al lateral derecho italiano Paulista podrá jugar perfectamente de defensa central. Vezo es en este sentido el futbolista comodín. El portugués no tiene intención de salir, pero no se debe descartar nada. Si saliera, se fichará otro lateral derecho.