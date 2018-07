"Prefiero perder vacaciones y así arrancar bien"

«Me dio tiempo a descansar, a desconectar. Prefiero perderme parte de mis vacaciones y arrancar bien». Las cosas le han salido bien, mal o regular. O muy mal si se quiere, pero nadie puede dudar que desde que llegara al Valencia CF en la temporada 2014/15 procedente del Benfica, Rodrigo Moreno ha sido siempre ejemplo de compromiso, y este verano ha vuelto a dar muestra de ello. El '9' regresó tras disputar el Mundial de Rusia con el pensamiento puesto en el Valencia, por lo que no dudó en sacrificar parte de su tiempo de vacaciones para estar lo antes posible entrenando con sus compañeros. «Sabía que necesitaba tres semanas para estar bien para empezar la Liga. Prefiero perderme parte de mis vacaciones y arrancar bien. Mi compromiso con el club siempre ha sido el mismo desde que llegué aquí. Siempre he intentado dar lo mejor de mí al club.Tengo ganas de seguir ayudando al equipo a crecer, seguir creciendo a nivel individual también y volver a mostrar un nivel alto a nivel colectivo e individual esta temporada», expresó en declaraciones a la radio oficial del Valencia CF.

Ajeno a los cantos de sirena que le llegan, Rodrigo ha declarado siempre su deseo de continuar vistiendo de valencianista la próxima temporada. Y no es el único que espera esto. «Salvo una oferta irrechazable para el club y para el jugador, jugará con nosotros la próxima temporada», expresó hace unos días Marcelino García Toral. Para el técnico asturiano, Rodrigo es una pieza imprescindible en su plantilla en el proyecto Champions. El jugador tiene una cláusula de 120 millones que, por el momento, el Valencia no está dispuesto a negociar. Ahora el delantero lo ha vuelto a decir muy claro: quiere seguir en el Valencia. «Es normal que se hablen cosas, es algo que forma parte del verano de cualquier equipo. Yo pertenezco al club, me debo al club y tengo que dar lo mejor de mí por el club».

Después de unas temporadas complicadas en las que el empeño y la voluntad no eran suficientes, la situación ha cambiado por completo y para bien para el jugador hispano-brasileño. Rodrigo ha vivido momentos muy difíciles en el club y ahora quiere disfrutar de lo que está por venir, una campaña ilusionante, la del Centenario y el regreso a la máxima competición europea. «Teníamos ganas de volver a la Champions por todo lo que supone, por competir contra los mejores. Veremos el grupo que nos toca, siempre sabiendo que la Champions es complicada. Es un año especial para el valencianismo y que espero que lo sea, no solo por el hecho de que es el Centenario, sino que también tengamos una grandísima temporada a nivel deportivo».

El Valencia de Marcelino viene de hacer una magnífica campaña que ha conseguido volver a ilusionar al valencianismo. Rodrigo sabe que las opciones de mejorar lo que se hizo pasan por seguir con el buen trabajo empezado el curso anterior. «El año pasado fuimos capaces de darle una identidad al equipo. La temporada pasada fue exigente y ésta lo va a ser todavía más con el reto de la Champions. Las expectativas respecto al año pasado han cambiado totalmente por lo bien que lo hicimos. El gran objetivo es seguir creciendo como equipo y mantener la línea del año pasado. Sabemos que haciendo lo mismo no va a ser suficiente. Tenemos que mejorar cosas respecto al año pasado, pero la base tiene que ser la misma».

Para conseguir cumplir los objetivos de esta temporada son ya cinco los fichajes que ha acometido el Valencia CF en el presente verano. Rodrigo ha querido también pasar revista a las nuevas incorporaciones. «Todos los jugadores que están viniendo tienen una gran capacidad. Diakhaby y Racic son jugadores más jóvenes, Wass es más experimentado, creo que hay buena mezcla. Al final sabemos que la Liga es competitiva y creo que el club lo ha valorado. Son grandísimos jugadores, creo que se está haciendo un buen trabajo en ese aspecto», ha concluido.

Rodrigo lleva haciendo trabajo aparte del grupo estos días. Hoy el delantero hispano-brasileño podría contar sus primeros minutos en el segundo partido de la pretemporada ante el FC Laussane Sport.