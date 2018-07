«Debutar en el Valencia CF era mi sueño»

Kangin Lee llegó al Valencia CF desde Corea del Sur en 2010 con toda su familia cuando apenas era un niño, de ahí que cuando amplió su contrato con el club de Mestalla hace unos días, dijera que es su vida, que el Valencia es su vida y que estaba encantado de haber renovado y de tener la posibilidad de dar el salto a primer equipo. Ayer, dio un paso más pero él solo procesa fútrbol: «Cuando he entrado al campo quería dar todo lo que tengo y ayudar a los compañeros y jugar para el equipo».

El joven Kangin, que ahora tiene 17 años, debutó ayer con el primer equipo del Valencia. Fue en el segundo amistoso que el equipo de Marcelino ha disputado en lo que va de pretemporada y dejó una excelente sensación. Lo mismo que otra de las perlas de la cantera valencianista, el delantero Jordi Escobar, que como Kangin, dejó muy claro que tiene madera de futbolista. Escobar tiene solo 16 años, es el cuarto futbolista más joven en debutar con el primer equipo en los cien años de historia del Valencia CF y ayer, -debutó el pasado sábado ante el Galatasaray- en algo más de veinte minutos jugó de manual; tocó de primeras, bajó al centro del campo a descargar el juego, se fue a bandas y disparó a gol en cuanto tuvo una ocasión. Kangin y Escobar son fruto de la decidida apuesta del Valencia de Anil Murthy, Mateu Alemany y Pablo Longoria por la cantera, y muy mal se les tiene que dar a los dos para que en poco tiempo no estén disputando sus primeros minutos en Mestalla. Aunque al coreano eso no parece quitarle el sueño, de momento: «No pienso en eso, ahora estoy contento por el debut y sé que si sigo trabajando bien día a día llegará la oportunidad, ahora pienso en seguir trabajando cada día».



El móvil y el wifi

Kangin es un niño que ayer debutó con el Valencia y que se enfrentó por primera vez a los periodistas en la zona mixta, por ello, habló con toda naturalidad cuando le preguntaron si había recibido muchas felicitaciones tras el choque: «Pues no lo sé porque todavía no he visto el móvil porque no me va internet. Ahora lo veré y le daré las gracias a la gente que me ha felicitado». Cosas del roaming internacional y de no tener wifi... Pues eso, cosas de niños.

Los técnicos han ideado una nueva posición para Kangin, que la temporada pasada comenzó jugando en juveniles como centrocampista organizador, de 8, pero ahora su carrera hasta el primer equipo será en otra posición, la de segundo delantero para aprovechar su excelente golpeo de balón, que lo convierte en un futbolista muy peligroso en el área y sus inmediaciones. En esa posición jugaba en el Mestalla y así es como casi logró marcar ayer con un disparo seco que no se metió por el palo corto por bien poco. Pero ayer Kangin solo tenía palabras para su debut: «Más importante que donde he jugado es que estoy contento de haber jugafdo. Tenía muchas ganas de jugar y habría jugado en cualquier posición». Jugó en la suya, de segundo delantero.

¿Y le hubiera gustado jugar más minutos? «Yo creoque todos los jugadores quieren tener más minutos, es normal, pero yo ahora estoy muy contento de haber jugado con el primer equipo y a seguir trabajando».