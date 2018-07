Así es el delantero que quiere el Valencia si sale Zaza

Mientras espera a Kevin Gameiro sin desesperar, el Valencia CF trabaja en el mercado para fichar al posible recambio de Simone Zaza... si es que el delantero italiano termina saliendo del conjunto de Mestalla. La llegada de Gameiro se da por segura en el club por más que los últimos acontecimientos hayan retrasado una incorporación que a estas alturas de verano todos daban por cerrada. La cuestión es que el Milan todavía no ha dejado salir a Kalinic al Atlético de Madrid y por es misma y simple regla de tres, Simeone tampoco deja salir a Gameiro al Valencia.

La conclusión es que Marcelino no tiene delantero pero de momento se conforma probando con los jovencísimos Jordi Escobar y Kangin Lee, y dice en público que no tiene ningún problema en esperar hasta el final de mercado al todavía delantero rojiblanco. El Valencia sabe que Gameiro se ha mojado mucho de manera interna para jugar esta temporada en Mestalla y por ello no lo dejará 'tirado'.

Por lo tanto, Marcelino tiene a Rodrigo y a Santi Mina, espera a Gameiro y está pendiente de lo que pueda pasar con Simone Zaza. Sobre el italiano el entrenador valencianista ya ha dicho en alguna ocasión que sabe cuál es su rol en el equipo y que ha de saber aceptarlo y adaptarse. En pocas palabras, para el técnico asturiano es el cuarto delantero y además no quiere que proteste por ello. Por él se escuchan ofertas pero a día de hoy ninguna alcanza las cifras que se ha marcado el club de Mestalla para dejarle salir, que son aproximadamente veinte millones de euros.

Mientras se espera al club que pueda llegar o aproximarse a esa cantidad, Pablo Longoria, jefe del Área Técnica del Valencia CF, trabaja el mercado en busca de un recambio para Zaza que sí se ajuste al perfil deportivo que quiere Marcelino, es decir, un delantero rápido y capaz de jugar con espacios. Pero ojo, que según ha podido saber SUPER en un principio no se va a destinar el dinero de la venta de Zaza en otro delantero, al contrario, la intención es traer un futbolista cedido de algún equipo grande del fútbol europeo. Es la misma estrategia de la temporada pasada, ya que hay que recordar que tras el partido de liga en Mestalla ante la UD Las Palmas, Peter Lim se fue a París y a Manchester y cerró las cesiones de Gonçalo Guedes del PSG y la de Andreas Pereira del United.

Sobre la mesa del Valencia ya hay algunos futbolistas pero es pronto para saber quién será finalmente el elegido. La Cadena Cope en Valencia informaba este miércoles del interés del Valencia en el delantero belga Michy Batshuayi, que pertenece al Chelsea de Londrés. SUPER ha podido confirmar que se trata de uno de los jugadores en cartera, de hecho encaja como anillo al dedo en lo que quiere Marcelino, pero hay que esperar a ver qué hace el equipo que entrena el italiano Sarri. Batshuayi está en estos momentos de vacaciones tras disputar el Mundial de Rusia con Bélgica y hasta podría seguir en el Chelsea ya que se esperan muchos cambios en la delantera del conjunto de Stamford Bridge. Morata y Giroud pueden salir y suenan nombres como Gonzalo Higuaín. Por otra parte, si sale, Batshuayi tiene ofertas de equipos como el Nápoles, el Sevilla, el Everton o el Borussia Dortmund, donde jugó a buen nivel la segunda vuelta de la temporada pasada. El equipo alemán pagó millón y medio por la cesión.

Pero además de Batshuayi el Valencia maneja otros nombres como el del portugués André Silva, que no termina de ser el perfil que quiere Marcelino, el español del Everton Sandro, que ya quiso Marcelino el pasado mercado invernal, o el belga Divock Origi del Liverpool, con quien Pablo Longoria ya mantuvo una reunión hace unas semanas y ya ha sido descartad por Jürgen Klopp en el Liverpool.