Todo sobre el pulso que Guedes le tira al PSG para jugar en el Valencia CF

Gonçalo Guedes ha dado otro paso al frente en su objetivo de volver a vestir la próxima temporada la camiseta del Valencia CF. El extremo portugués tiene muy claro lo que quiere, fichar por el equipo de Mestalla, y así se lo ha transmitido a los dirigentes del PSG. El lunes estaba citado para reincorporarse al trabajo con el equipo parisino y Guedes cumplió con su deber presentándose en Ooredoo, centro de entrenamiento habitual de los vigentes campeones de la Ligue1. Eso sí, de puertas para adentro, ha transmitido un mensaje contundente en el club parisino en cuanto a sus intenciones de futuro: «Me venden al Valencia o me quedó aquí a competir por la titularidad».

Los ejecutivos del PSG, el presidente Nasser Al-Kelaïfi y el director deportivo Antero Henrique, se han topado con un obstáculo muy importante en sus deseos de vender a Guedes al mejor postor: la voluntad del futbolista. La entidad parisina cuenta con ofertas superiores a la del Valencia, pero todas y cada una de ellas –a excepción de la blanquinegra– han sido rechazadas a estas alturas de mercado por el extremo portugués. En la última toma de contacto entre los clubes en París la posibilidad de la cesión quedó reducida. El plan de Peter Lim, acorde a la preferencia de Marcelino por Guedes por delante de cualquier otra opción para el extremo zurdo, es la de comprar en propiedad a Guedes haciendo buena la oferta de 40 millones de euros que, a principios de año, Al-Kelaïfi veía con muy buenos ojos. Con el paso de los meses, mientras el Valencia ha esperado siempre paciente por Guedes, en el PSG ha habido un cambio en el banquillo y discrepancias en cuanto a qué hacer con él. Para el nuevo técnico, el alemán Thomas Tuchel, Guedes se trata de un jugador interesante al que no le importaría hacerle un hueco, pese a la competencia que significan Neymar, Cavani o Mbappé. Por ese motivo, recientemente el director deportivo ha filtrado a diferentes medios que sigan la actualidad del equipo parisino que el precio del portugués, con contrato en vigor hasta junio de 2021, es de 80 millones.

Gonçalo Guedes se está mojando por el Valencia. Hace medio mes aproximadamente en una comunicación con Marcelino el futbolista le indicó que nada ha cambiado en sus planteamientos. Desea seguir con la camiseta valencianista en la temporada del Centenario y el regreso a la Champions. Gonçalo ha adoptado una postura firme para que la situación pueda desbloquearse, aunque el PSG ha respondido de modo similar. Tuchel contaba con él para incluirlo entre los 24 jugadores que partieron ayer a Singapur para una gira asiática con amistosos frente a Arsenal (28 de julio) y Atlético (30 de julio), que proseguirá en China, donde disputarán la Supercopa ante el Mónaco el 4 de agosto. Sin embargo, los dirigentes apuestan por su venta y, al final, Guedes no subió al avión por su «no» a suculentas ofertas que no son la del Valencia. Tampoco viajó Di María, al que esperan en Asia; Krychowiak, traspasado al Lokomotiv, ni Jesé, que no cuenta.

A Guedes le esperan días en París trabajando en un grupo reducido, mientras la pelota sigue en el tejado del PSG. Ni se niega a entrenar ni le asusta la competencia de Mbbapé. Es más, si deciden no venderlo al VCF su deseo es seguir allí. El PSG es consciente de que en enero el jugador perdería valor de mercado, si es que no juega con los parisinos.