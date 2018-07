El Sporting sondea el fichaje de Enzo Pérez

El Sporting de Portugal se plantea la incorporación de Enzo Pérez. El interés por el argentino, actualmente en River Plate y que ha disputado el Mundial de Rusia con su selección, habría llevado al club portugués a recoger información de cara a una posible contratación, si bien las cifras presentadas se han considerado elevadas teniendo en cuenta la edad del jugador, así como su salario, según el diario portugués 'A Bola'.

Parece que por el momento se aparcará la posibilidad, lo que no quiere decir que no se pueda hacer, pero por el momento no se ve como una operación prioritaria. Enzo Pérez ya sabe lo que es jugar en el fútbol portugués, en donde vistió la camiseta del Benfica de 2011 a 2014. Resulta llamativo que el Sporting de Lisboa se interese por el argentino, tan identificado con su clásico rival, pero es cierto que el club lisboeta viene de una grave crisis institucional y necesita de jugadores con trayectoria para suplir las múltiples bajas en su plantilla.

Enzo Pérez llegó al Valencia en enero de 2015. En sus dos campañas y media como blanquinegro disputó un total 74 partidos oficiales en los que vio 34 amarillas sin haber anotado un solo gol. Se perdió 34 encuentros por lesión. En junio de 2017 se marchó a River por tres millones de euros tras un paso decepcionante por el club de Mestalla.