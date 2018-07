Pablo Aimar espera que Rodrigo se quede en el Valencia CF

Pablo Aimar está de nuevo en València CF. El argentino llegó este jueves para dirigir a la selección albiceleste Sub'20 en el Torneo Internacional de L'Alcúdia.

Aimar ha sustituido en el cargo a Jorge Sampaoli que fue cesado tras el Mundial de Rusia y al llegar a Almusafes, donde se hospeda el combinado albiceleste, ha atendido a los medios de comunicación.

"Pasé aquí los mejores años, muy lindos, tengo dos hijos valencianos, estoy muy contento por estar aquí de nuevo" dijo antes de asegurar para él "lo mejor es haber sido una pequeña parte de la historia del club. Esperemos un gran año para el club".

Pablo está al tanto de la actualidad del Valencia CF y asegura que ve "bien al equipo para afrontar la Champions, no sé si seguirán todos los que están, ojalá. Compartí con algunos, como con Rodrigo, aunque no en el mismo equipo. Sé que está bien, espero que se quede y que haga una gran temporada".

Tuvo palabras también para la afición blanquinegra: "Un gran abrazo para los valencianistas, volví el año pasado a un partido y siempre me han tratado fenomenal. Ya en la autovía cuando paramos lo noté".

Sobre su nueva faceta como entrenador aseguro estar "contento por venir con los chicos al torneo, las sensaciones son muy buenas. Por ahora no me veo como primer técnico, me gusta acompañar el seguimiento".